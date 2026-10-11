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Zahraničí

Ukrajinci vymysleli způsob, jak vrátit do boje odepsané tanky

Dva ukrajinské tanky pronikly ruskou „kill zónou“ až do vesnice 9 km od ruských hranic.

Martin Sluka
Martin Sluka
Martin Sluka
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Tanky měly být kvůli všudypřítomným dronům na ukrajinské frontě prakticky odepsané. Ukrajinci však zkoušejí najít způsob, jak je vrátit zpět na bojiště. Ukazuje se, že za určitých podmínek mohou být stále užitečné.

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Před několika týdny deník The New York Times informoval, že západní tanky – dříve na Ukrajině velmi žádané zboží – dnes často leží ladem ukryté hluboko v lesích. Už více než dva roky totiž platí, že tank, který se jen přiblíží k frontové linii, se rychle stává snadným terčem pro všudypřítomné drony.

Rusové i Ukrajinci proto začali tanky vybavovat dodatečným pancéřováním a kovovými konstrukcemi na věžích, které mají posádku i samotný stroj před výbuchem dronu ochránit. To však pomohlo problém vyřešit jen zčásti a posílat tank za miliony dolarů proti dronům za několik tisíc tak zůstalo příliš riskantní.

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Ukrajinci se přesto snaží tanky na bojiště vrátit a ukazuje se, že za určitých podmínek mohou být stále užitečné.

Osm měsíců připravovali cestu pro tanky

Deník The Telegraph ve své nedávné analýze popsal důležitou roli tanků při velké ofenzivě v úseku Oleksandrivka, při níž Kyjev získal zpět území o rozloze přibližně 746 kilometrů čtverečních.

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Jejich samotnému nasazení však předcházely dlouhé, osm měsíců trvající přípravy. Během nich Ukrajinci nejprve útočili na ruské zásobovací trasy, dělostřelectvo i dronové jednotky, čímž se snažili dostat Rusy co nejdál od fronty a zmenšit tak takzvanou „kill zónu“, ve které je pohyb ukrajinských vojáků a techniky kvůli dronům mimořádně nebezpečný.

Jen v květnu zasáhli Ukrajinci více než 200 ruských logistických vozidel, některá až 160 kilometrů za frontou.

Záběry z útoku ruských opancéřovaných tanků u Torecku v Doněcké oblasti.
„Ježčí tanky“. S touto improvizovanou ochranou proti dronům přišli Rusové. Když se ale ukázalo, že dokáže drony odklánět nebo ničit, začali ji používat také Ukrajinci.Foto: Telegram/28. mechanizovaná brigáda ukrajinské armády

Když se podařilo „kill zónu“ dostatečně zatlačit, vyrazila vpřed ukrajinská pěchota. Menší skupiny výsadkářů a útočných jednotek procházely mezerami v ruských liniích dál do jejich týlu. V některých úsecích museli vojáci urazit pěšky až 19 kilometrů a překonávat otevřený, zaminovaný terén.

Přes řeku Vovču navíc Rusové zničili provizorní přechody, které Ukrajinci postavili. Vojáci ji proto museli přeplavat, přičemž na druhém břehu jim pak drony shodily suché oblečení.

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Tanky přišly na řadu jako poslední

Teprve když pěchota vyčistila cestu, vyrazily vpřed tanky. Zatímco vojáci obsazovali ruské pozice, tanky je z bezpečnější vzdálenosti ostřelovaly. Když Rusové začali na ztracené území útočit zpět, tanky pomáhaly z úkrytů jejich protiútoky odrážet.

„Tanky jsou schované v nějaké jámě a střílejí na Rusy. Nepoužívají se k těm rozsáhlým ofenzivám, které si každý představuje,“ uvedl pro The Telegraph Sam Cranny-Evans z britského Royal United Services Institute.

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Britský deník dodává, že brigády při ofenzivě využily jak západní, tak sovětskou techniku, z nichž ne všechno operaci přežilo. Ukrajinci například začátkem února přišli nejméně o jeden americký Abrams, na záběrech pořízených Rusy se pak objevila další zničená či poškozená vozidla.

Operace přesto ukázala, že i v éře dronů mohou mít tanky své využití, pokud jim vojáci dokážou vytvořit podmínky, v nichž mají šanci přežít a plnit svou úlohu.

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„Nemyslím si nutně, že konvenční obrněná technika kvůli dronům z bojiště zmizela. Myslím, že drony změnily způsob, jakým se používá,“ uvedl analytik Thomas Withington.

Ofenziva u Oleksandrivky přitom není jediným případem. Minulý týden dva tanky 475. útočného pluku, vybavené dodatečným pancéřováním, zaútočily na ruské pozice u obce Vilchuvatka v Charkovské oblasti. Ze vzduchu je přitom kryly bombardovací drony Vampire, FPV drony i průzkumné stroje.

Tanky projely zaminovaným terénem a palbou zasáhly budovy, ve kterých se ukrývali ruští vojáci. Následně se i přes útoky ruských dronů zvládly stáhnout zpět a podle pluku se oba stroje bez poškození vrátily.

„Tank ještě není mrtvý. Jen potřebuje trochu pomoci,“ poznamenal v článku pro Euromaidan Press vojenský analytik David Axe.

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