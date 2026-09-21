Všichni do Polska. Malý soused Ruska připravuje evakuaci nevídaných rozměrů

Pokud Rusko zaútočí a probije obranné linie, má Litva připravený podrobný plán. Co nejvíce obyvatel má zemi opustit. Evakuační koridory vedou především do Polska. Největší logistickou výzvu přestavuje hlavní město Vilnius. Žije v něm přes půl milionu lidí a nachází se pouhých cca 40 kilometrů od běloruských hranic. V případě krize je tak hlavní město nejvíce ohroženo odříznutím.
Město má připravených deset sběrných bodů, kde lidé bez vlastního auta dostanou základní pomoc, vodu, jídlo a informace, a 12 koncových přijímacích bodů. Odtud je bude samospráva svážet autobusy směrem k Polsku, konkrétně Kaunasu nebo Panevėžysu.
Podle představitelů Vilniusu plán čerpá ze zkušeností z války na Ukrajině, kde nekoordinovaný útěk v prvních dnech války způsobil dopravní kolaps.
Šéf odboru civilní ochrany na vilniuském magistrátu Žygimantas Solovjovas řekl Polskému rádiu, že evakuace by měla začít ještě před vznikem přímého ohrožení.
„Obyvatelé Vilniusu by neměli počítat s tím, že během ostřelování budou z města utíkat po některé z evakuačních tras,“ zdůraznil Solovjovas. Jak dodal, v takové situaci je nutné se ukrýt na bezpečných místech (v krytech).
Dotace na kryty
Jedním z cílů přípravy plánu je připravit obyvatele na to, že evakuace musí probíhat organizovaně. „Jedním z důvodů přípravy tohoto plánu bylo, aby si obyvatelé začali zvykat na myšlenku, že by mělo jít o řízený proces. Pokud dopustíme chaos, bude všechno výrazně složitější.“
Ministerstvo vnitra Litvy vypracovalo národní koncept civilní ochrany, který koordinuje evakuační plány pro celou zemi. Všechny litevské samosprávy mají povinnost mít vlastní evakuační scénáře, které se propojují s polskou stranou.
Litva pracuje i na modernizaci krytů. Majitelé domů mohou například žádat o dotaci na úpravu sklepů a podzemních prostor, aby v nich mohli obyvatelé přebývat v případě ostřelování.
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