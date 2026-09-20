Všem jsme to říkali! Takové školení Evropa nečekala, premiér malé země zpražil Západ

„Měli jsme pravdu. Všem jsme říkali, že se to stane,“ připomíná lotyšský ministerský předseda Andris Kulbergs lekci z historie, kterou Západ dlouho ignoroval. Varuje, že evropská společnost hrozbu Ruska stále plně nepochopila, a nabízí recept na populismus i na Rusko. „Víme, čím se medvěd krmí, jak myslí a jak funguje. Byli jsme 50 let okupováni," říká.
„Evropská společnost hrozbu stále ještě plně nepochopila,“ říká lotyšský premiér v rozhovoru pro Euronews. Kulbergs věří, že to chce čas.
„A bohužel to vyžaduje také události, které lidmi otřesou, aby pochopili, že Evropa nežije v ideálním světě a že válka není jen záležitostí minulosti,“ dodal.
Zabránit tomu, aby ve volbách vítězily proruské strany jako AfD v nedávných zemských volbách v Sasku-Anhaltsku, je podle něj ale jednoduché.
„Lidé a společnost mají plné zuby keců. Lidé potřebují přímočarou řeč, potřebují slyšet pravdu a mít jistotu. Věci je nutné vysvětlovat jednoduše a netutlat nepříjemné zprávy. Pak to lidé pochopí mnohem lépe,“ říká s tím, že populisté přes sociální sítě věci vysvětlují „přímočařeji pomocí úderných prohlášení“.
Silná evropská ekonomika
Kulbergs nešetří ani evropské politiky: „Politika v Evropě nebyla dobrá. Příkladem je energetický sektor. Přesouváme průmysl mimo EU, například do Číny. Musíme mít silnou ekonomiku! Jen silná ekonomika přináší silnou obranu.“
I na Rusko má jasný recept. „Známe ty triky. Víme, že násilník vždycky ukazuje svaly, a existuje jediný způsob, jak reagovat: odradit ho můžete jen silou,“ vysvětluje s tím, že Rusko ztrácí muže rychleji, než je stíhá verbovat. „Rusko nemá v tuto chvíli potenciál otevřít druhou frontu v Evropě,“ dodává.
Podle Kulbergse je ale nutné se připravovat na nejhorší. „Chceš-li mír, připravuj válku.“ Podle lotyšského premiéra nesmí v unii existovat žádný nejslabší článek. „Toto je vnější hranice Evropské unie vůči agresorovi, je to východní křídlo a tam si nikdo nemůže dovolit být slabý.“
Nedostatečné vymáhání sankcí
Kulbergs také uvedl, že je potřeba, aby Západ Ukrajinu dál podporoval. A přestal dodávat Rusku komponenty do jeho zbraní, které pak končí ve válce na Ukrajině.
„Na Ukrajinu dopadají střely, které Rusko vyrábí ve výrazně větších počtech než dříve. A co mají uvnitř? Západní součástky. My stále zásobujeme Rusko komponenty, aby mohlo stavět střely k útokům na Ukrajinu, a pak pomáháme Ukrajině dalšími penězi, aby se mohla bránit. Možná bychom v první řadě měli zavést úplný zákaz dodávek těchto západních technologických komponentů,“ vysvětluje lotyšský premiér.
„Jaký je účel sankcí? Chceme, aby Ukrajina zvítězila? Chceme zastavit válku, nebo chceme zavádět sankce jen proto, že to dobře zní? Ne, musíme sankce zavést a reálně je vymáhat. A to se očividně nedělá,“ doplnil.
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