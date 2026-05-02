„Všechno se může zopakovat.“ Zelenského rival varuje před hlavním nebezpečím po válce

Valerij Zalužnyj prohlásil, že dlouhodobé přežití Ukrajiny bude záviset na tom, jak se po skončení války postaví k Rusku. Současný velvyslanec ve Spojeném království a bývalý vrchní velitel ukrajinské armády varoval před opakováním historických chyb. Kvůli rozsahu utrpěných ztrát podle něj Ukrajina nikdy nebude schopná vést vůči Rusku nekonfrontační politiku.
Zalužnyj během online debaty se studenty minulý týden zdůraznil, že po skončení války bude klíčové, aby si Ukrajinci zachovali realistický a střízlivý pohled na Rusko.
„To nejdůležitější je nenechat se znovu oklamat, jako v letech 1921 nebo 1991, a uvěřit, že téměř 2600 kilometrů státní hranice je hranicí s upřímnými přáteli. Pokud tomu uvěříme, všechno se může zopakovat,“ uvedl diplomat s odkazem na historické zkušenosti, kdy se dle něj Ukrajina nechala ukolébat představou, že Rusko nepředstavuje hrozbu.
„Finský scénář“ není ve hře
Na dotaz ohledně budoucích vztahů s Ruskem Zalužnyj připomněl příklad Finska, které dlouhodobě přistupovalo k Rusku jako ke „spolehlivému sousedovi“.
Finsko si po druhé světové válce zachovalo nezávislost a vůči Sovětskému svazu dlouhodobě uplatňovalo opatrnou, nekonfrontační politiku. Tu opustilo až vstupem do NATO v roce 2023.
Podle Zalužného se ale Ukrajina touto cestou nikdy vydat nemůže. Jako hlavní důvody uvedl obrovské lidské ztráty, geografický rozsah tragédie i opakující se cyklus agrese.
„Ukrajina to nebude schopná udělat. Proč? Kvůli výjimečné povaze lidí, kteří na našem území žijí. Utrpěli jsme obrovské ztráty – od lidí, kteří žili na Krymu, až po ty na západě Ukrajiny, v Zakarpatsku a jinde,“ uvedl.
Ukrajina nebude schopná vést „neanti-ruskou“ politiku
Zalužnyj zároveň nevyloučil, že někdy v budoucnu by mohlo dojít k navázání vztahů s Ruskem, ale pouze s ohledem na historickou zkušenost mezi oběma zeměmi.
„Pochybuji, že Ukrajina bude schopná vést ‚neanti-ruskou‘ politiku. Možná někdy v budoucnu, ale k tomu by bylo potřeba pečlivě si znovu přečíst i ruskou historii – a ta rozhodně není jednoznačná. Během posledních 500 let Rusko dobrovolně ztrácelo území a pak je silou získávalo zpět – a opakovalo to znovu a znovu,“ dodal.
Podle Zalužného musí Ukrajina po vítězství vybudovat bezpečnostní systém, který zabrání jakémukoli dalšímu pokusu Moskvy získat území silou.
„Věřte mi, pokud tato válka skončí a my přežijeme – a já věřím, že přežijeme a dosáhneme vítězství: získáme bezpečnost, perspektivu a budeme žít ve své vlastní zemi – nikdy nedovolíme Rusku, aby se znovu pokusilo násilně získávat zpět svá území. Musíme si pamatovat, že jsme obětovali životy nejen proto, abychom byli svobodní, ale abychom mohli žít,“ uzavřel.
Zalužnyj byl jmenován velvyslancem ve Spojeném království na začátku roku 2024 poté, co ho prezident Volodymyr Zelenskyj odvolal z čela ukrajinské armády. Političtí analytici tehdy krok označovali jako snahu oslabit pozici populárního Zalužného coby potenciálního politického rivala a odsunout ho z každodenního dění v zemi.
Průzkumy veřejného mínění však Zalužnému přesto v hypotetickém souboji o prezidentské křeslo přisuzují mírný náskok před Zelenským, jehož popularita postupně slábne v důsledku únavy společnosti z války i korupčních kauz v okruhu jeho spolupracovníků z konce loňského roku.
Sám Zalužnyj se debatám o politických ambicích dlouhodobě vyhýbá. Tvrdí, že nechce v době války přispívat k rozdělení společnosti, a spekulace o možné kandidatuře odmítá.
