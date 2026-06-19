„Vše, o čem si myslely, že neudělají, nakonec udělaly.“ Jak fungují novodobí kuplíři

O agenturách a manažerech fungujících na internetové platformě OnlyFans, kde je možné za předplatné sdílet erotický obsah, se v Česku začalo intenzivněji mluvit v souvislosti se zatčením influencera Adama Kajumiho. Policie ho viní z vykořisťování několika žen, kterým na platformě spravovala profil jeho agentura. Jak ovšem ukazuje pohled do zahraničí, nejde o ojedinělé praktiky.
Jak upozornil web Page Not Found, smlouvy, které Kajumi s modelkami uzavřel, zajišťovaly pouze nízký paušál, v některých případech mělo jít o částku 20 tisíc korun měsíčně.
Peníze, které ženy na platformě vydělaly, však tuto částku několikanásobně převyšovaly. Agentura navíc dál nakládala s fotografiemi a videozáznamy i po ukončení vzájemné spolupráce.
Adama Kajumi, který je momentálně ve vazbě, viní Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) z obchodování s lidmi. Jak ale v obsáhlé investigaci popisuje americký deník The Guardian, prostředníci, manažeři či agentury nejsou na platformě ničím neobvyklým.
S raketovým růstem platformy totiž vzniklo přidružené odvětví digitálních manažerů. Ti lákají mladé ženy do pornoprůmyslu a následně si berou značné podíly z jejich zisků, a to i 50 procent.
Jde například o 27letého Markusse Hussleho, který se na internetu prezentuje prostřednictvím videí s luxusními auty, lety soukromými tryskáči či drahými hodinkami. Tímto motivačním obsahem láká studenty do svých „kurzů“.
„Je to jeden z nejrychlejších a nejjednodušších způsobů, jak vydělat peníze online,“ popisuje způsob podnikání, který ve svých lekcích vyučuje.
Jak vytěžit modelky
Zájemcům, kteří za v přepočtu více než sto tisíc korun vstoupí do jeho koučovacího programu, radí, jak založit vlastní manažerskou firmu a na OnlyFans vydělávat na modelkách.
„Podnikatel“ se při prodeji kurzů zaměřuje především na muže. Ve zkratce v nich vyučuje, jak zrekrutovat „modelky či tvůrkyně obsahu“, jak ženy označuje, a vydělat na nich co nejvíce peněz.
Jak připomíná The Guardian, platformu OnlyFans lze vnímat i jako změnu v pornografickém průmyslu, kdy se mocenské poměry naklání na stranu samotných žen, tedy že k tvorbě nepotřebují zprostředkovatele. Peníze, které platforma generuje, ovšem právě tyto zprostředkovatele přitahují.
Jedním z nich byl například také influencer Andrew Tate, který momentálně čelí vyšetřování v Británii, ve Spojených státech a v Rumunsku. Důvodem je nejen násilí vůči ženám, ale i obchod s lidmi.
Bývalý kickboxer v podstatě fungoval jako kuplíř, který své partnerky nutil k sexuálním službám. A také on se zabýval prodejem kurzů, kde mimo jiné popisoval, jak vydělávat na ženách prostřednictvím OnlyFans.
„Důvod, proč ženy potřebují muže k OnlyFans, je stejný jako důvod, proč žena potřebuje muže k čemukoli – protože jsou neschopné a velmi, velmi líné a hloupé,“ tvrdil Tate.
Ten ostatně dlouhodobě vystupuje jako influencer v rámci takzvané manosféry (online komunita propagující toxickou maskulinitu, misogynii a opozici vůči feminismu – pozn. red.), což mu také vyneslo zrušení účtů na většině větších sociálních sítí. Právě skrze sociální sítě se pak jeho názory šířily – a i nadále šíří – zejména mezi mladé lidi.
Lovci žen
Lidé, kteří agentury provozují, tak mnohdy aktivně vyhledávají dívky ve věku mezi 18 až 25 lety, které na sociálních sítích publikují odvážnější snímky. Ty pak přesvědčují ke vstupu na OnlyFans pod hlavičkou agentury.
Ženy sice do byznysu mnohdy vstupují s jasnými hranicemi, ale kvůli obrovské konkurenci a neustálému tlaku manažerů nakonec často udělají i věci, které původně striktně odmítaly, což devastuje jejich psychiku.
„Dívky, které byly připraveny dělat ty nejvíce ponižující věci, byly na OnlyFans nejvíce oslavovány. Veškeré hranice, které mohly mít na začátku, byly brzy zbořeny. Byla tam příliš velká konkurence, než aby řekly ne.
Všechno, o čem si myslely, že neudělají, nakonec udělaly. Zničilo to jejich sebevědomí,“ popsala, jak agentury fungují, pro Guardian jedna z bývalých náborářek.
„Pro lidi je těžké pochopit, že kuplířství, grooming, a dokonce i obchodování s lidmi se dnes odehrává i v digitálním prostoru,” dodává.
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