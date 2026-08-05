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Zahraničí

Vrtulník s Trumpem se nakrátko dostal příliš blízko k civilnímu letadlu

ČTK

Vojenský vrtulník s americkým prezidentem Donaldem Trumpem se v úterý nakrátko dostal příliš blízko k civilnímu letadlu, které startovalo z washingtonského letiště Ronalda Reagana, uvedl ve středu americký Federální úřad pro letectví (FAA). Informuje o tom agentura Reuters, podle níž však Trump nebyl v nebezpečí.

U.S. President Trump visits New Jersey
Americký prezident Donald Trump salutuje po vystoupení z vrtulníku Marine One na letišti Morristown Municipal Airport v Morristownu v americkém státě New Jersey 2. srpna 2026. REUTERS/Daniel HeuerFoto: REUTERS – Daniel Heuer
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"Na základě našeho předběžného posouzení bezpečnosti došlo na krátkou dobu ke ztrátě rozestupu, poté se stroje od sebe opět vzdalovaly," uvedl FAA.

Vrtulník amerického prezidenta, kterému se říká Marine One, od Bílého domu odstartoval v úterý odpoledne, řídící letového provozu však podle zdrojů Reuters nezastavili komerční lety na blízkém letišti, jak jim ukládají pravidla zavedená po loňské srážce dopravního letadla s vojenským vrtulníkem, při níž zemřelo 67 lidí.

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Ilustrační snímek / Německá policie / Německo / Policie / Bezpečnost / Policista / Policejní hlídka / iStock
Ilustrační snímek / Německá policie / Německo / Policie / Bezpečnost / Policista / Policejní hlídka / iStock
Ilustrační snímek / Německá policie / Německo / Policie / Bezpečnost / Policista / Policejní hlídka / iStock

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