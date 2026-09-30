„Vražedný Kreml selhává.“ Ministři ohrožených zemí ostře reagují na Putinova muže

Ve středu Estonci oznámili, že za srpnovým požárem v jedné z tamních zbrojních firem – vyrábějící i pozemní drony pro Ukrajinu – stojí ruské tajné služby. To vše v době, kdy Evropa aktivně řeší, co bude dalším cílem ruské „hybridní“ kampaně a jak se proti ní bránit. Zpravodaj Aktuálně.cz hovořil v Pobaltí se dvěma ministry o tom, co místním hrozí a jaká bude jejich odpověď na ruské provokace.
Od našeho zpravodaje v Pobaltí – Zatímco se stále častěji mluví o možném ruském útoku na Litvu, Lotyšsko či Estonsko jako o možnosti, jak otestovat jednotu NATO, lidé v Tallinnu či v Rize mluví spíš o cenách energií. A v případě druhé zmíněné metropole také o nadcházejících parlamentních volbách v Lotyšsku.
Podobně v klidu jsou také ministři zahraničí Lotyšska a Estonska, s nimiž ve středu mluvil reportér Aktuálně.cz. V rámci návštěvy Lotyšska estonský šéfdiplomat Margus Tsahkna bezpečnostní situaci zmínil, upozornil ovšem, že na hranicích s Ruskem nedochází k přímým vojenským pohybům. Je však podle něj nutné rozlišovat mezi vojenskou hrozbou a provokacemi či sabotážemi.
S odkazem na incident týkající se společnosti Milrem Robotics, kde v srpnu hořelo, Tsahkna uvedl, že jeho země s Lotyšskem spolupracovala, protože právě tady policie pachatele chytila.
„Vzkaz zní: chytíme každého a pošleme je do vězení,“ prohlásil. Na dotaz redakce ohledně případné tvrdší reakce na ruskou hrozbu pak Tsahkna dodal, že se Estonci rozhodli nevytvářet žádná mimořádná opatření. „Je to ale velmi silný vzkaz našim lidem i ruským civilním službám,“ řekl.
Evropa je s námi ve válce, tvrdí Lavrov
V reakci na slova ruského šéfdiplomata Sergeje Lavrova, který mluvil o tom, že je Rusko ve válce s Evropou, jeho lotyšská kolegyně Baiba Bražeová ve středu zdůraznila, že tyto akce jsou součástí širší ruské taktiky.
„Snaží se dosáhnout svých cílů různými prostředky. Není to jen otevřená válka jako na Ukrajině. Zahrnuje to také oslabování podpory Ukrajině, rozdělování Evropy a rozdělování našich společností,“ vysvětlila Bražeová.
Estonský ministr Tsahkna doplnil, že Moskva k tomu využívá psychologický tlak: „Hrají si se strachem. Strach je nejsilnější emoce. A v západních demokraciích jde o strach ze zatažení do války. Toho se musíme zbavit.“
Bražeová také ostře reagovala na nedávná prohlášení ruského velvyslanectví v Belgii a výhrůžky vůči NATO. „Ekonomika selhává, válka selhává a vražedný Kreml selhává. Měli by se soustředit na svou zemi a obyvatelstvo, místo aby se snažili zastrašovat ostatní, vyhladovět svět a vytvářet nejrůznější problémy jinde. To je můj vzkaz Lavrovovi a vražednému Kremlu,“ dodala lotyšská ministryně zahraničí.
„Je to důkaz, že Putinovi se vlastně nedaří dobře, a to ani na bojišti, ani na domácí scéně,“ uzavřel Margus Tsakhna.
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