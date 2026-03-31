Vraždy ve Švédsku klesly na minimum od roku 2012, pomáhá boj proti gangům

Počet vražd a zabití ve Švédsku loni klesl na nejnižší úroveň od roku 2012. Je to dáno novými nástroji a metodami, které pomáhají policii potírat násilí gangů, jež tuto skandinávskou zemi sužuje už asi 20 let. Informovala o tom v úterý agentura Reuters s odvoláním na aktuální statistiku švédských úřadů.
Švédská Národní rada pro prevenci zločinu (BRA) uvedla, že v loňském roce bylo v zemi zabito 84 lidí ve srovnání s 92 v roce 2024 a rekordními 124 zabitými v roce 2020. „Vývoj počtu případů smrtelného násilí v roce 2025 zaznamenal pokles druhý rok v řadě a dosáhl nejnižší úrovně od roku 2012,“ uvedla BRA v prohlášení.
Aktuální statistiku uvítá současná pravicová vláda, která v roce 2022 vyhrála volby i díky slibu, že se vypořádá s násilím mezi gangy, píše Reuters. Války gangů v předchozích letech způsobily, že Švédsko mělo v přepočtu na obyvatele nejvyšší počet úmrtí způsobených střelnými zbraněmi ze zemí EU. V roce 2020 bylo ve Švédsku podle dat BRA zaznamenáno 366 případů střelby, které si vyžádaly 47 mrtvých a 117 zraněných.
Rada pro prevenci kriminality v pondělní zprávě upozornila, že významný dopad na loňskou statistiku měla hromadná střelba ve škole v Örebro z února 2025, nejtragičtější v dějinách země, která s násilím mezi gangy nesouvisela a při níž zahynulo 11 lidí včetně střelce. Tato událost se na loňských úmrtích způsobených střelbou podílela zhruba z jedné čtvrtiny. Střelné zbraně zůstaly nejčastější příčinou násilné smrti, když si loni vyžádaly 42 životů, o tři méně než v roce 2024.
Švédové zamíří letos v září k volbám a kriminalita bude zřejmě patřit mezi hlavní témata předvolební kampaně, třebaže se počet střeleb ve Švédsku od roku 2022 snížil více než na polovinu. Policie a politici to přičítají novým metodám, dodatečným zdrojům a rozšířeným pravomocím, jako je například zákon o odposleších.
Mezi změny patří anonymita pro některé soudní svědky, rozšířené elektronické sledování, přísnější tresty a zavedení takzvaných bezpečnostních zón, v nichž může policie provádět osobní prohlídky i u osob, které nejsou podezřelé ze spáchání trestného činu. Policie tvrdí, že se jí díky podobným opatřením daří zabavovat majetek gangům a efektivněji předcházet střelbám.
