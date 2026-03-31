Zahraničí

Vraždy ve Švédsku klesly na minimum od roku 2012, pomáhá boj proti gangům

ČTK

Počet vražd a zabití ve Švédsku loni klesl na nejnižší úroveň od roku 2012. Je to dáno novými nástroji a metodami, které pomáhají policii potírat násilí gangů, jež tuto skandinávskou zemi sužuje už asi 20 let. Informovala o tom v úterý agentura Reuters s odvoláním na aktuální statistiku švédských úřadů.

Švédská vlajka
Švédové zamíří letos v září k volbám a kriminalita bude zřejmě patřit mezi hlavní témata předvolební kampaněFoto: Shutterstock
Švédská Národní rada pro prevenci zločinu (BRA) uvedla, že v loňském roce bylo v zemi zabito 84 lidí ve srovnání s 92 v roce 2024 a rekordními 124 zabitými v roce 2020. „Vývoj počtu případů smrtelného násilí v roce 2025 zaznamenal pokles druhý rok v řadě a dosáhl nejnižší úrovně od roku 2012,“ uvedla BRA v prohlášení.

Aktuální statistiku uvítá současná pravicová vláda, která v roce 2022 vyhrála volby i díky slibu, že se vypořádá s násilím mezi gangy, píše Reuters. Války gangů v předchozích letech způsobily, že Švédsko mělo v přepočtu na obyvatele nejvyšší počet úmrtí způsobených střelnými zbraněmi ze zemí EU. V roce 2020 bylo ve Švédsku podle dat BRA zaznamenáno 366 případů střelby, které si vyžádaly 47 mrtvých a 117 zraněných.

Rada pro prevenci kriminality v pondělní zprávě upozornila, že významný dopad na loňskou statistiku měla hromadná střelba ve škole v Örebro z února 2025, nejtragičtější v dějinách země, která s násilím mezi gangy nesouvisela a při níž zahynulo 11 lidí včetně střelce. Tato událost se na loňských úmrtích způsobených střelbou podílela zhruba z jedné čtvrtiny. Střelné zbraně zůstaly nejčastější příčinou násilné smrti, když si loni vyžádaly 42 životů, o tři méně než v roce 2024.

Švédové zamíří letos v září k volbám a kriminalita bude zřejmě patřit mezi hlavní témata předvolební kampaně, třebaže se počet střeleb ve Švédsku od roku 2022 snížil více než na polovinu. Policie a politici to přičítají novým metodám, dodatečným zdrojům a rozšířeným pravomocím, jako je například zákon o odposleších.

Mezi změny patří anonymita pro některé soudní svědky, rozšířené elektronické sledování, přísnější tresty a zavedení takzvaných bezpečnostních zón, v nichž může policie provádět osobní prohlídky i u osob, které nejsou podezřelé ze spáchání trestného činu. Policie tvrdí, že se jí díky podobným opatřením daří zabavovat majetek gangům a efektivněji předcházet střelbám.

Mohlo by vás zajímat
Archivní foto zásobníku ropy v baltském přístavu Usť-Luga.
Archivní foto zásobníku ropy v baltském přístavu Usť-Luga.
Archivní foto zásobníku ropy v baltském přístavu Usť-Luga.

ŽIVĚ Ukrajinské drony opět udeřily na ruský přístav, Usť-Luga čelí pátému útoku za deset dní

Dronový útok znovu poškodil ruský přístav Usť-Luga, který se nachází v Baltském moři, oznámil gubernátor Leningradské oblasti Alexandr Drozděnko. Ukrajina podle médií v minulých dnech několikrát zaútočila na ruské přístavy, které jsou důležité pro vývoz ruské ropy. Podle agentury Reuters ukrajinská armáda udeřila na přístav Usť-Luga už popáté za deset dní a nyní zasáhla terminál pro nakládku ropy.

ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov
ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov
ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov

ŽIVĚ „Někteří mluví o nové světové válce,“ řekl Lavrov k situaci na Blízkém východě

Spojené státy a Izrael se snaží postavit proti Íránu země Perského zálivu, řekl v úterý ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Konflikt na Blízkém východě se podle něj stále více vyhrocuje a někteří ho už označují za novou světovou válku. Lavrov dodal, že Rusko je v této válce připraveno být prostředníkem jednání a uvedl že o situaci v pondělí jednal s ministry zahraničí států Perského zálivu.

Trump
Trump
Trump

Ať se problému chopí Evropa. Trump chce konec války i bez otevření Hormuzu

Některé státy Perského zálivu vedené Saúdskou Arábií a Spojenými arabskými emiráty naléhají na amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby pokračoval ve válce proti Íránu, protože režim v Teheránu podle nich nebyl prozatím dostatečně oslaben. S odvoláním na činitele z USA, Izraele a zemí Zálivu to píše agentura AP.

Reklama
Marsh Lodge je mnohem skromnější, údajně má pouze pět pokojů a je obklopen plotem, který je vysoký 182 centimetrů. Princ Andrew si na pozemek navíc nechal přivést karavan, který koupil za peníze, co mu Král Karel III. poskytl na životní náklady. (Princ Andrew)
Marsh Lodge je mnohem skromnější, údajně má pouze pět pokojů a je obklopen plotem, který je vysoký 182 centimetrů. Princ Andrew si na pozemek navíc nechal přivést karavan, který koupil za peníze, co mu Král Karel III. poskytl na životní náklady. (Princ Andrew)
Marsh Lodge je mnohem skromnější, údajně má pouze pět pokojů a je obklopen plotem, který je vysoký 182 centimetrů. Princ Andrew si na pozemek navíc nechal přivést karavan, který koupil za peníze, co mu Král Karel III. poskytl na životní náklady. (Princ Andrew)

„Kdyby jeho matka viděla tu zrůdu...“ Princ Andrew se stěhuje, zatím je v karavanu

Princ Andrew se minulý měsíc musel vystěhovat ze svého 30pokojového sídla poté, co byl v únoru zatčen kvůli svým podezřelým kontaktům s nyní již zesnulým americkým finančníkem a odsouzeným sexuálním predátorem Jeffreym Epsteinem. O víkendu se v britských médiích objevily snímky karavanu, ve kterém teď černá ovce britské královské rodiny přebývá, když dohlíží na přestavbu svého nového bydliště.

