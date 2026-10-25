Vražda na předměstí Paříže: pachatele vyšetří lékař, advokát pozůstalých protestuje

Podezřelý z rasově motivovaného útoku ve francouzských městech Trappes a La Verrière byl převezen na psychiatrii. Devětatřicetiletý Kevin T., který měl v pátek zastřelit jednoho člověka a dalších pět zranit, podstoupí až 48hodinové pozorování. Rozhodnutí kritizuje advokát rodiny zavražděného, podle kterého francouzská justice přistupuje k pravicově extremistickým útokům jinak než k islamistickým.
Francouzská protiteroristická prokuratura (PNAT) v neděli oznámila, že po sobotním psychiatrickém vyšetření byla policejní vazba podezřelého dočasně přerušena. Informovala o tom stanice RTL. Kevin T. byl následně převezen na psychiatrické oddělení pařížské policejní prefektury, kde má zůstat na pozorování až 48 hodin. Odborníci mají rozhodnout, zda jeho psychický stav umožňuje pokračovat ve výsleších. Neznamená to tedy, že byl propuštěn na svobodu nebo zbaven trestní odpovědnosti.
Vyšetřovatelé rovněž zveřejnili výsledky toxikologického rozboru, který prokázal přítomnost kokainu a konopí v krvi podezřelého. Policejní výslechy několika osob z jeho rodinného a přátelského okolí mezitím pokračují.
Rozhodnutí o psychiatrickém pozorování vyvolalo kritiku právního zástupce rodiny zavražděného Penga Bossia Wangiho. Šestadvacetiletý francouzský zápasník smíšených bojových umění (MMA) byl při páteční střelbě zabit. Jeho advokát Yassine Bouzrou považuje přerušení vazby za neobvyklý krok.
„Toto rozhodnutí je poměrně překvapivé, protože v praxi jsou taková přerušení policejní vazby z psychiatrických důvodů velmi vzácná,“ uvedl advokát v prohlášení.
Bouzrou upozornil na podle něj rozdílný přístup k pachatelům teroristických útoků v závislosti na jejich ideologickém přesvědčení. Domnívá se, že v případech krajně pravicového násilí bývá psychický stav pachatele zpochybňován rychleji než u útoků motivovaných islamismem.
„Když útok pochází z krajní pravice, velmi rychle se objevuje otázka psychiatrického stavu pachatele. Ten je automaticky považován za duševně nevyrovnaného,“ prohlásil Bouzrou. Podle něj se stejná otázka u islamisticky motivovaných útoků neklade se srovnatelnou naléhavostí.
Advokát připomněl také vraždu dvaadvacetiletého Aboubakara Cissého, kterého útočník v dubnu 2025 ubodal v mešitě ve francouzském městě La Grand-Combe. I v tomto případě se podle něj velmi brzy začalo diskutovat o psychickém stavu podezřelého a jeho případné trestní neodpovědnosti.
Bouzrou přitom nezpochybňuje samotné psychiatrické vyšetřování ani francouzskou právní úpravu, která umožňuje v určitých případech vyloučit trestní odpovědnost člověka trpícího závažnou duševní poruchou. Požaduje však stejný přístup bez ohledu na ideologii podezřelého.
„Musí platit stejná pravidla. Stejná vyšetření, stejné lhůty a stejné posuzování bez ohledu na ideologický profil obviněného,“ zdůraznil.
Kritizoval rovněž postavení francouzské prokuratury, která podle něj není dostatečně nezávislá na politické moci. Upozornil na pravomoci ministra spravedlnosti při určování trestní politiky a vyjádřil obavy, zda politické postoje představitelů vlády nemohou ovlivňovat přístup k podobným kauzám. Zde je nutno dodat, že se jedná pouze o kritiku ze strany advokáta a není doloženo ani dokázáno, že by docházelo k politickým zásahům do nezávislosti francouzské justice.
Samotný útok se odehrál v pátek 23. října dopoledne na několika místech v Trappes a sousedním La Verrière jihozápadně od Paříže. Podle vyšetřovatelů podezřelý střílel na kolemjdoucí ze svého automobilu. Kromě šestadvacetiletého Wangiho, který zemřel, bylo dalších pět lidí zraněno. Mezi nimi také dvanáctiletá dívka, kterou zasáhlo několik střel.
Kevin T. byl krátce po útoku zadržen policií. Při prvních výsleších měl své jednání spojovat s nepokoji ze 17. října, během kterých docházelo k násilnostem a poškozování obchodů. Tvrdil, že chtěl pomstít postižené obchodníky. Podle informací francouzských médií přitom měl úmyslně útočit především na černochy a Araby. Souvislost mezi konkrétními oběťmi a předchozími nepokoji se však nepodařilo prokázat.
Při prohlídce jeho automobilu policisté objevili samopal typu Sten a slzotvorný prostředek. V bytě podezřelého nalezli výtisk Hitlerovy knihy Mein Kampf, Bibli a Korán. Byt byl navíc opatřen výbušnou pastí tvořenou plynovými lahvemi, elektrickými vodiči a dalšími součástkami. Zařízení museli zneškodnit policejní pyrotechnici.
Francouzská protiteroristická prokuratura případ vyšetřuje jako vraždu a pokusy o vraždu v souvislosti s teroristickou činností. Prověřuje rovněž podezření, že pachatel vybíral oběti podle jejich skutečného či domnělého rasového, etnického nebo náboženského původu.
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