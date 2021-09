Záhadná smrt mladé blogerky: Zmizela na cestě po USA, jejího snoubence hledá policie

Gabby Petitová před časem odjela se svým snoubencem na několikaměsíční cestu po národních parcích amerického Západu. Své dobrodružství popisovali na Instagramu i blogu, kde je sledovaly tisíce lidí. Koncem srpna se ale 22letá žena přestala rodičům ozývat. Její snoubenec se 1. září vrátil domů sám. V neděli policie našla její ostatky a v úterý oznámila, že se Petitová stala obětí vraždy.

Zmizením a vraždou Gabby Petitové žije celá Amerika. Uživatelé sociálních sítí se snaží předehnat policii a zjistit, co se s dívkou stalo. Její fanoušci na Instagramu, TikToku, Redditu, Twitteru i YouTube vymýšlejí teorie a hledají vlastní důkazy a svědky.

Petitová a Brian Laundrie se seznámili už na střední škole v New Yorku a po zhruba dvouletém vztahu se zasnoubili. Podle jejího otce se k ní vždy choval slušně, pár bydlel u Laundrieho rodičů na Floridě.

V červnu společně vyrazili v upravené bílé dodávce na několikaměsíční cestu po amerických národních parcích. Své putování dokumentovali na blogu a Instagramu, jedno video nahráli i na sociální síť YouTube.

Ještě během července, kdy pár cestoval po Coloradu a Utahu, se z fotek zdálo, že si užívají romantickou a idylickou dovolenou. Dvanáctého srpna ale někdo zavolal na policii a popsal, že viděl, jak mladý muž u bílé dodávky s floridskou poznávací značkou dal ženě facku a následně ji bil.

Policie krátce poté snoubence zastavila. Petitová se zalykala pláčem a tvrdila, že to ona Laundriemu dala facku, protože se pohádali kvůli tomu, jak čisté by auto mělo být. Ani jeden z nich si nepřál druhého z ničeho obvinit, a policisté jim proto jen doporučili spát jednu noc odděleně a doprovodili je do motelu.

Poslední hovor, poslední fotka

Čtyřiadvacátého srpna se Petitová ohlásila z hotelu v Salt Lake City. To bylo podle policie naposledy, kdy ji někdo viděl naživu. O den později s ní ještě po telefonu mluvila její matka. "Zněla spokojeně a nadšeně," popsala. Pár měl namířeno do národních parků Yellowstone a Grand Teton ve Wyomingu.

Pak ale pravidelný kontakt s rodinou najednou ustal. Rodiče pak z jejího mobilu obdrželi jen dvě zvláštní SMS zprávy, a nemohou tak potvrdit, jestli je opravdu psala jejich dcera. Pětadvacátého srpna Petitová naposledy sdílela fotku na Instagramu.

Prvního září se její snoubenec sám autem vrátil domů na Floridu k rodičům. O deset dní později policie prohlásila dívku za pohřešovanou osobu a začala po ní pátrat. V pondělí v národním parku Grand Teton policie našla lidské ostatky, které následně identifikovala jako Gabby Petitovou.

Brian Laundrie se doma u rodičů schovával, s policií nekomunikoval a jeho právník následně oznámil, že ani mluvit nebude. Vyšetřovatelé ho zatím neoznačili za podezřelého, ale jako důležitou osobu pro průběh vyšetřování, protože pravděpodobně patří mezi poslední, kteří Petitovou viděli naživu.

Asi týden předtím, než policie našla dívčino tělo, Laundrie zmizel. Podle jeho rodičů se vydal na výlet do parku blízko domova a už se nevrátil. Policie teď za pomoci psů, vrtulníků a dronů prohledává více než 900 hektarů území. Situaci ale komplikuje, že většina parku je pod vodou a žije v něm jedovatý hmyz i hadi.

"Volali jsme Brianovi, volali jsme jeho matce, volali jsme jeho otci, volali jsme jeho sestře. Volali jsme na každé číslo, které jsme mohli najít. Ale nikdo nám telefon nezvedl a na žádnou zprávu nám neodpověděli," prohlásil Joseph Petito, otec zavražděné Gabby.

Sociální sítě

Vražda Petitové v USA upoutala obrovskou pozornost. Hashtag s jejím jménem byl jen na sociální síti TikTok vyhledán více než 650milionkrát.

"Hodně to souvisí s tím, že cestovali přes celou zemi a na sociálních sítích své dobrodružství dokumentovali," vysvětlil pro agenturu AP Joseph Scott Morgen, forenzní vědec a expert na vraždy. "Jsou to mladí a atraktivní lidé," dodal, proč právě tento případ Američané tak sledují.

Policie a Federální úřad pro vyšetřování (FBI) nyní prosí o pomoc kohokoliv, kdo by mohl případ objasnit. Tisíce lidí proto studují každou drobnost z jejího života a například na hudební platformě Spotify hledají, co Petitová naposledy poslouchala nebo jaké knihy její snoubenec rád četl.

Možná svědkyně Miranda Bakerová ve videu na TikToku tvrdila, že se svým přítelem v národním parku Grand Teton potkala Briana Laundrieho a kousek ho svým autem svezli. Policie stanici ABC News potvrdila, že s ženou mluvila. Snoubenec Gabby Petitové prý páru řekl, že už několik dní stanuje sám, zatímco jeho přítelkyně pracuje na jejich sociálních sítích.

Video: Pilot škrtil manželku šest minut, z vraždy ho usvědčily chytré hodinky