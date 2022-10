Hrozí vpád sta tisíců vojáků ze severu. Ukrajina by těžko odolala, říká analytik

Hranice s Běloruskem je ukrajinským týlem vůči útokům invazní ruské armády. „A v každé válce je vpadnutí do týlu velkou výhodou,“ komentuje možnost zapojení vojáků režimu Alexandra Lukašenka po boku Rusů do probíhající války bezpečnostní analytik a bývalý náměstek na ministerstvu obrany Daniel Koštoval.

Ruský prezident Vladimir Putin podle něho využije tuto možnost, pokud bude tahat za kratší konec. "Pokud by Ukrajinci dále postupovali a Rusku by hrozila ztráta Donbasu, neřku-li Krymu, tak s útokem z Běloruska musíme počítat. Svazová smlouva mezi Běloruskem a Ruskem říká, že útok na jeden stát je i útokem na druhý," popisuje Koštoval.

Běloruská armáda má v mírovém stavu zhruba 50 tisíc lidí, ale v zemi existuje povinná vojenská služba. Bělorusové mohou mobilizovat řádově stovky tisíc lidí. Vpádu na Ukrajinu se tak může i s Rusy, kteří slouží v posádkách na běloruském území, zúčastnit dvě stě tisíc vojáků," myslí si bezpečnostní analytik.

Podle Koštovala by šlo o zásadní moment pro Ukrajinu. "Vniknutí do týlu s takto velkou armádou by zásadním způsobem ohrozilo schopnost ukrajinské armády tomu odolat," říká bezpečnostní analytik s tím, že Bělorusku bude nakázáno, aby se na invazi podílelo. Pokud by se Lukašenko podle Koštovala nepodřídil, mohlo by ho to stát i život.