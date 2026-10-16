Von der Leyenová tepe návrh rozpočtu EU. Unii podle ní sváže ruce na deset let

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová kritizovala nový návrh budoucího víceletého rozpočtu EU, který podle ní výrazně omezuje flexibilitu, jež Evropské unii umožňuje reagovat na nepředvídatelné krize. Von der Leyenová to uvedla na tiskové konferenci po skončení dvoudenního summitu EU v Bruselu.
Podle šéfky EK by se prostor pro flexibilní využití prostředků podle návrhu měl oproti současnému rozpočtu snížit o polovinu. Předseda Evropské rady António Costa zdůraznil, že dohoda o rozpočtu do konce letošního roku je důležitá pro zajištění včasného zahájení nového rozpočtového období v lednu 2028.
"Nový návrh nyní přináší ještě méně flexibility. Podle vyjednávacího rámce se má prostor pro flexibilitu oproti současnosti snížit o 50 procent," prohlásila von der Leyenová.
"Jinými slovy, tento návrh nás dává do jakési svěrací kazajky, protože 99,5 procenta rozpočtu by bylo pevně stanoveno už nyní, v podstatě na příštích deset let, přestože víme, že svět nezůstane takový, jaký je dnes," dodala.
Irské předsednictví navrhlo snížit objem příštího sedmiletého rozpočtu na 1,622 bilionu eur v cenách roku 2025, což je přibližně o osm procent méně než původní návrh Evropské komise. Mezi postoji členských států jsou výrazné rozdíly.
Hlavními spornými body jsou celková výše rozpočtu, zachování peněz na tradiční politiky, jako jsou zemědělství a koheze, a také návrh nových vlastních zdrojů EU. Český premiér Andrej Babiš na summitu v Bruselu poznamenal, že je skeptický, pokud jde o dosažení dohody do Vánoc. Jednání by se podle něj mohla protáhnout do února či března příštího roku.
To ale odmítl francouzský prezident Emmanuel Macron, jenž v pátek naléhal na šéfy států a vlád zemí EU, aby se na příštím dlouhodobém rozpočtu unie dohodli ještě letos. Podle dvou diplomatů, kteří o tom informovali agenturu Reuters, by totiž volby v několika zemích, včetně Francie, mohly dosažení dohody značně zkomplikovat.
"Naší společnou odpovědností je zajistit, aby nový dlouhodobý rozpočet začal fungovat na začátku roku 2028. Aby to bylo možné, potřebujeme celkovou dohodu do konce letošního roku," prohlásil v pítek Costa.
Jednání o budoucím víceletém rozpočtu EU nyní přebírá od irského předsednictví právě šéf unijních summitů, který má na základě požadavků členských států připravit nový kompromisní návrh. Mimořádný summit EU věnovaný rozpočtu se uskuteční nejspíš 26. listopadu.
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