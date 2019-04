Zelenskyj vyhrál, protože předvolební kampaň zvládl bez větších průšvihů

Televizního komika Volodymyra Zelenského, který se v nedělních volbách stal s velkou převahou ukrajinským prezidentem, ve funkci uvítali tak různí lidé, jako je americký prezident Donald Trump, předseda Evropské komise Jean Claude Juncker, čečenský prezident Ramzan Kadyrov nebo svržený ukrajinský prezident Viktor Janukovyč, nyní žijící v Rusku.

Podle kyjevských expertů to ale nevypovídá ani tolik o zahraničně politickém směřování Zelenského jako o nadějích, které do něj vkládají různé skupiny lidí doma i v zahraničí.

Volodymyr Zelenskyj po sečtení 97,84 procent hlasů získal 73,15 procent, zatímco dosavadní prezident Petro Porošenko jen 24,53 procent. Nebylo to překvapením, Zelenskyj vedl s velkým náskokem od Silvestra, kdy svou kandidaturu v novoročním televizním vysílání oznámil.

Příznivci Porošenka doufali, že jejich kandidát zlomí situaci během páteční debaty uchazečů o prezidentské křeslo na kyjevském stadionu Olypmijskij. Jenže Zelenskyj se ukázal jako zdatný rétor a byl ostřílenému politickému harcovníkovi Porošenkovi zdatným soupeřem.

"Zelenskému vlastně během celé kampaně stačilo neudělat nějaký zásadní průšvih. Nerozhodovala totiž jeho vlastní popularita, ale neoblíbenost současného prezidenta, kterému lidé vyčítali, že nedokázal provést potřebné reformy a jen vyměnil Janukovyčovy lidi za své," vysvětluje ekonom Vasyl Jurčyšyn.

Jako první Zelenskému gratuloval polský prezident Andrzej Duda. "Jsem si jist, že tato volba jen posílí odhodlání Ukrajiny pokračovat cestou euroatlantické integrace," prohlásil polský prezident. Následoval telefonát francouzského prezidenta Emanuela Macrona, kanadského premiéra Justina Trudeaua a kolem půlnoci zavolal i americký prezident Donald Trump. Německá kancléřka Angela Merkelová pozvala Zelenského na návštěvu Berlína a slíbila, že Německo bude Ukrajinu nadále podporovat.

Ideologii Zelenského určují voliči

Z Ruska se ozval i bývalý prezident Viktor Janukovyč, který se v této zemi posledních pět let skrývá, "Z celého srdce vám gratuluji ke zvolení. Mírumilovný ukrajinský lid vám svěřil tento post v době, kdy je radikalizovaný jako nikdy v dějinách," napsal Janukovyč. Ten byl nedávno v nepřítomnosti odsouzen kyjevským soudem ke třinácti letům vězení za vlastizradu. Mluvčí Zelenského štábu Dmytro Razumkov prohlásil, že se bez Janukovyčových gratulací rozhodně obejdou.

Gratuloval také čečenský prezident Ramzan Kadyrov, který Zelenskému popřál "úspěch při sjednocení ukrajinského a ruského lidu".

"Ideologii Zelenského určují voliči, nikoliv naopak. V určitý okamžik mu lidé začali přisuzovat vlastnosti, které by chtěli, aby prezident měl," vysvětluje Alexej Antipovič, ředitel sociologické agentury Rating. Což se týká i zahraničních pozorovatelů. Zelenskyj totiž je ve svých volebních slibech velmi vágní.

Zatím slíbil zmenšit prezidentskou kancelář a přestěhovat ji z centra Kyjeva, aby nevytvářel při příjezdu do práce dopravní zácpy. Opakovaně říkal, že na směřování Ukrajiny do Evropské unie (a poněkud opatrněji i do NATO) se nic nemění. "Naprostá většina jeho voličů považuje Rusko za agresora. Kdyby Zelenskyj řekl, že Putin je sympaťák, tak ho smetou," tvrdí sociolog Antipovič.

Video: Volodymyr Zelenskij v roli učitele Goloborodka, který se stane ukrajinským prezidentem