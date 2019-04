Na Silvestra řekl, že chce být prezident. Kdo je favorit ukrajinských voleb Zelenskyj

Pokud se nestane něco zcela neočekávaného, šestým prezidentem nezávislé Ukrajiny se stane televizní komik Volodymyr Zelenskyj. Předvolební průzkumy se neúprosně shodují. Na Ukrajině dnes začalo druhé kolo prezidentských voleb. Jasno o výsledku hlasování by mělo být již krátce po uzavření volebních místností v 19:00 SELČ.

Z těch, kteří jsou rozhodnuti v neděli přijít k volebním urnám, chce dát svůj hlas stávajícímu prezidentovi Petru Porošenkovi 25,4 procenta lidí. Jeho soupeř Zelenskyj podle posledního průzkumu pohodlně vyhraje se ziskem 72,2 procenta hlasů. Pro Porošenka je to nelichotivá vizitka, před čtyřmi lety vyhrál hned v prvním kole. Pro velkou část Ukrajinců je ale odepsanou veličinou. Mnohem více je ale zajímá, kdo vlastně je Volodymyr Zelenskyj.

Rodák z industriálního města Krivoj Rog už od studií psal humoristické skeče pro populární televizní soutěž Klub veselých a vynalézavých. Spolu s pár přáteli založil skupinu Kvartal 95, pojmenovanou podle čtvrti, ze které Zelenskyj a ostatní pocházeli.

Dnes je to velká produkční firma, která natočila řadu filmů, několik televizních seriálů, pravidelných humoristických pořadů a divadelních představení.

Jejich nejslavnějším dílem je seriál Sluha lidu, který vznikl v roce 2015. Hlavním hrdinou je obyčejný učitel dějepisu Vasyl Holoborodko, který se neuvěřitelnou shodou náhod stane ukrajinským prezidentem. Ve funkci bojuje se všemocnými oligarchy, zkorumpovanými politiky i neschopnými úředníky. A hlavní roli hraje právě Zelenskyj.

"Lidé ze Zelenského okolí tvrdí, že myšlenka skutečně vstoupit do politiky přišla v okamžiku, kdy před dvěma lety natáčeli druhou řadu seriálu. Někdo řekl: A proč to vlastně nezkusit?" popisuje kyjevský novinář Jevhen Rudenko.

Myšlenka skutečně visela ve vzduchu. Většina Ukrajinců ztratila víru ve své politiky jako takové. "Nebudu hlasovat pro nikoho, kdo se byť otřel o politiku za posledních dvacet let. Jsou všichni stejní a je to jejich vina, že za posledních dvacet let jsme se nikam neposunuli. V roce 1991 jsme měli stejné startovní podmínky jako Polsko a podívejte se, kde dnes jsme," říká například podnikatel z Charkova na severovýchodě země Viktor Juchno.

Silvestrovské překvapení

Lidé hledali alternativu. Dlouho se spekulovalo o zpěvákovi populární rockové skupiny Okean Elzy Svjatoslavu Vakarčukovi, ten se ale nakonec rozhodl nekandidovat.

Pak přišel Silvestr a v novoročním vysílání kanálu 1+1 se místo obligátního přípitku prezidenta Porošenka objevil komik Zelenskyj, který jinak moderoval silvestrovský večer. Upozornil diváky, že tentokrát nebude žertovat, a oznámil svou kandidaturu.

Volodymyr Zelenskyj oznamuje kandidaturu na prezidenta. | Video: Youtube.com

V nejbližších průzkumech veřejného mínění se Zelenskyj umístil na prvním místě a to již neopustil.

Jeho příznivcům nevadí ani fakt, že nikdo příliš netuší, co bude Zelenskyj po volbách dělat. Jeho předvolební program vznikal na Facebooku, Zelenskyj se chlubí, že jeho tým zpracoval více než čtrnáct tisíc komentářů.

Výsledkem je program kombinující libertariánská hesla, jako je legalizace drog nebo střelné zbraně každému zájemci, s populistickými sliby o snížení daní a zvýšení platů. "Ideologii Zelenského určují voliči, nikoliv naopak. V určitý okamžik mu lidé začali přisuzovat vlastnosti, které by chtěli, aby prezident měl," vysvětluje Alexej Antipovič, ředitel sociologické agentury Rating.

Napojení na oligarchu

Zelenského odpůrci tvrdí, že je úplně jedno, co má Zelenskyj napsané v programu. Podle nich bude dělat to, co mu řekne oligarcha Ihor Kolomojskyj, který údajně za Zelenským stojí. Kromě jiného je majitelem již zmíněné televize 1+1, která vysílá naprostou většinu produkce společnosti Kvartal 95 a kde Zelenskyj oznámil svou kandidaturu.

Jeden z nejbohatších Ukrajinců nyní žije v Izraeli, kde čeká na možnost vrátit se domů. Je obviňován, že vysával státní společnost Ukrnafta a vytuneloval největší soukromou banku Privat.

Uspokojivý důkaz, že Zelenskyj je skutečně oligarchovým "projektem", ale nikdo nepředložil. "Pro nás je to velmi výhodné, potřebovali jsme se zbavit Porošenka. Ale ve skutečnosti to náš nápad nebyl. Nabídli jsme mu podporu, ale on v zásadě nic nepotřebuje," citoval deník Ukrajinska pravda člověka z podnikatelova okolí.

Další častou výčitkou je Zelenského údajně příliš vstřícný postoj k Rusku. Zelenskyj velmi neurčitě hovoří o potřebě jednat s Kremlem, aby se Ukrajině vrátil Donbas i Krym. "Naprostá většina jeho voličů považuje Rusko za agresora. Kdyby Zelenskyj řekl, že Putin je sympaťák, tak ho smetou," tvrdí Antipovič.

To ostatně je i slabina dnešní vysoké podpory Volodymyra Zelenského. "Zelenskyj musí chápat, že voliči si žádají změny, a pokud nepřijdou, tak dnešní obliba může rychle přerůst v nenávist," dodává sociolog. Na splnění mnoha svých předvolebních slibů přitom podle ukrajinské ústavy ani nemá dostatečné pravomoci.

