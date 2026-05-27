Volný Hormuz a stažení amerických sil. Chystá se klíčová dohoda, tvrdí Íránci

Írán by v případě podpisu memoranda o porozumění se Spojenými státy uvolnil blokádu Hormuzského průlivu, a lodní doprava na této klíčové námořní trase by se tak do měsíce vrátila na předválečnou úroveň. Informovala o tom ve středu podle agentury Reuters íránská státní televize, která tvrdí, že získala návrh prvotního a neoficiálního rámce pro dojednávané memorandum o ukončení válečného konfliktu.
Spojené státy by naopak stáhly své vojenské síly z blízkosti Íránu a zrušily blokádu íránských přístavů.
Tato rámcová dohoda se netýká vojenských plavidel a počítá s tím, že Írán bude řídit a dohlížet na komerční provoz v průlivu ve spolupráci s Ománem. Konečná podoba memoranda však ještě není hotová a Teherán nepodnikne žádné kroky bez „hmatatelného ověření“, uvedla státní televize. Dodala nicméně, že memorandum také předpokládá, že pokud bude do 60 dnů po jeho podpisu dosaženo konečné dohody, mohla by být schválena jako závazná rezoluce Rady bezpečnosti OSN.
Vznikající memorandum o porozumění mezi USA a Íránem vychází z nepřímých jednání, která byla zahájena v dubnu po uzavření příměří v blízkovýchodní válce, kterou rozpoutaly koncem února Spojené státy a Izrael údery proti Íránu. Ten odpověděl útoky na země v oblasti Perského zálivu a na americké základny v regionu a zablokoval také Hormuzský průliv, klíčovou globální tepnu zejména pro přepravu ropy a zkapalněného zemního plynu. Roli hlavního zprostředkovatele při vyjednávání mezi Washingtonem a Teheránem sehrává Pákistán.
Americký prezident Donald Trump už o víkendu prohlásil, že memorandum o porozumění týkající se mírové dohody s Íránem se z velké části podařilo dojednat. Mluvčí íránské diplomacie Esmáíl Baghájí pak v pondělí řekl, že Írán a USA dosáhly značného pokroku ohledně mnoha otázek týkajících se trvalého ukončení války, ale podotkl, že to ještě neznamená, že bude brzy podepsána mírová dohoda. Memorandum totiž není mírovou dohodou, může nicméně přiblížit její uzavření.
Jediný rekord, milion a steroidy. Enhanced Games vyvolaly celosvětový poprask
Las Vegas hostilo první Enhanced Games. Sportovci otevřeně dopovali, lámali rekordy a vyvolali jednu z největších debat v moderním sportu.
ŽIVĚ Zelenskyj požádal Trumpa o další rakety na protivzdušnou obranu
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v dopise svému americkému protějšku Donaldu Trumpovi a Kongresu Spojených států požádal o dodání dalších raket na protivzdušnou obranu. Těch má Ukrajina kritický nedostatek v situaci, kdy Rusko zesílilo útoky na Kyjev a dalšími údery hrozí. O dopise ve středu informovaly tiskové agentury AFP a Reuters. Ukrajina se pátým rokem brání ruské vojenské invazi.
ŽIVĚ Izraelská armáda zabila nového velitele Hamásu. Ve funkci byl pouze týden
Izraelská armáda ve středu uvedla, že při útoku v Pásmu Gazy zabila nového velitele ozbrojeného křídla palestinské teroristické organizace Hamás Muhammada Údu. Informovaly o tom agentury Reuters a AFP. Jeho smrt ve středu potvrdil také Hamás. Úda byl do funkce jmenován teprve před týdnem, kdy nahradil svého předchůdce Izzadína Haddáda. Toho izraelská armáda zabila v polovině května.
Velký třesk v nemocnicích. Babišův ministr nechce druhý „Motol“, počítá i s rušením
Síť českých špitálů čeká velký třesk. Malé nemocnice buď zaniknou, nebo se překlopí na zařízení poskytující následnou péči. Ty velké se zase propojí do větších celků a svážou se s univerzitami. Jejich hospodaření navíc budou hlídat dozorčí rady. Podle vedení resortu zdravotnictví se tím lépe zabrání plýtvání a korupci. „Nejprve si to ale vyzkoušíme nanečisto,“ říká náměstek ministra Ladislav Švec.