Volební vítězství AfD v Meklenbursku-Předním Pomořansku zřejmě neznamená účast ve vládě

AfD vyhrála 20. září zemské volby v Meklenbursku-Předním Pomořansku se ziskem 38,2 procenta hlasů, do vlády ale pravděpodobně nezamíří. Dosavadní premiérka Manuela Schwesigová z SPD v pondělí zahájila jednání s Levicí a Zelenými, které mají společně většinu v zemském sněmu.
Sondážní rozhovory začaly týden po volbách. SPD skončila druhá se ziskem 35,5 procenta hlasů, Levice dostala 6,5 procenta a Zelení 5,7 procenta. Dohromady mají tyto tři strany 39 ze 71 křesel, a mohou tak vytvořit většinovou vládu. AfD obsadila 32 mandátů.
SPD vládne v Meklenbursku-Předním Pomořansku nepřetržitě od roku 1998. V posledním volebním období vedla koalici s Levicí, po letošních volbách ale obě strany samy většinu nemají a potřebují podporu Zelených. SPD zároveň jednání s AfD předem vyloučila.
Voleb se zúčastnilo 78,1 procenta oprávněných voličů. Poprvé mohli hlasovat také šestnáctiletí a sedmnáctiletí. Do parlamentu se naopak nedostala CDU, která získala 4,9 procenta hlasů.
AfD v květnu 2025 označil Spolkový úřad pro ochranu ústavy BfV za „potvrzeně pravicově extremistické uskupení“. Úřad ale následně používání tohoto označení dočasně pozastavil, dokud soud nerozhodne o stížnosti strany. AfD závěry BfV odmítá.
Meklenbursko-Přední Pomořansko má na rozdíl od většiny německých spolkových zemí pevné lhůty pro sestavení vlády. Nový zemský sněm se musí sejít nejpozději 30 dní po volbách. Pokud poslanci během dalších 30 dní nezvolí premiéra nebo premiérku, následují nové volby.
Zářijové volby výrazně proměnily politickou situaci i v dalších částech Německa. V Sasku-Anhaltsku zvítězila AfD s rekordními 43,8 procenta hlasů, jak informoval deník Tagesschau, získala však jen 39 z 83 mandátů a pro sestavení vlády potřebuje podporu dalších poslanců.
V Berlíně naopak zvítězila Levice se ziskem 25,7 procenta. Její lídryně Elif Eralpová usiluje o vytvoření vlády se Zelenými a SPD a mohla by se stát novou vládnoucí starostkou německého hlavního města.
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