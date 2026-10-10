Volební bizár v horském okrese: starostou se stal Hitler Mussolini. Vyhrál o 25 hlasů

Jmenuje se Hitler Mussolini Simeón Flores, kandiduje za středolevicovou stranu a právě se stal novým starostou malého horského okresu Queropalca v Peru. Pětačtyřicetiletý politik ale zvláštní jméno dostal prý čistě proto, že jeho otci přišlo zvláštní a zajímavé.
Flores získal 229 hlasů, tedy 34,5 %, a svého nejbližšího soupeře porazil o pouhých 25 hlasů. V okrsku s přibližně 730 obyvateli šlo o poměrně těsný souboj. Druhý Gaspar Benilde Osorio Zambrano získal 204 hlasů.
Ačkoli jeho jméno připomíná dvě nejtemnější postavy evropských dějin 20. století, nic to prý nedokazuje o jeho politických názorech. V chudších venkovských oblastech Peru se stávalo, že lidé dávali dětem jména, která zachytili třeba z rádia nebo přečetli v novinách, aniž by znali jejich historický kontext.
Navíc v latinskoamerické kultuře existuje dlouhá tradice dávat dětem jména slavných světových vůdců. V Latinské Americe tak najdeme lidi se jmény jako Hitler, Mussolini, Lenin, Stalin nebo Bonaparte.
Už v letech 2011–2014 vedl město Yungar v Peru starosta Hitler Alba. V kampani používal slogany „Hitler se vrací“ a „Hitler s lidem“ a sám se označoval za „hodného Hitlera“. Když vysvětloval původ svého jména, tvrdil, že jeho otec při jeho výběru neznal historický odkaz nacistického diktátora.
Peru mělo také poslance a chirurga Hitlera Saavedru, který zasedal v Kongresu od roku 2021 až do své smrti v roce 2024.
A Peru rozhodně není jedinou zemí, kde se v politice objevují jména, která by člověk čekal spíše v učebnici dějepisu.
V Namibii si ale regionální politik Adolf Hitler Uunona v roce 2025 nechal úředně odstranit druhé jméno Hitler, protože nechtěl být dál spojován s nacistickým diktátorem.
A v Ekvádoru stál v čele země v letech 2017–2021 Lenín Moreno. Jeho jméno nebylo náhodné: otec ho pojmenoval po bolševickém revolucionáři Vladimiru Iljiči Leninovi.
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