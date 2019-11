Volby vše vyostří. Čeká nás další eskalace a protesty, předpovídá katalánský profesor

Španělsko v neděli čekají parlamentní volby. Jejich hlavním tématem je Katalánsko, kde se opět rozhořely protesty poté, co soud tvrdě potrestal někdejší katalánské lídry za uspořádání referenda za nezávislost. "Čekám novou vlnu eskalace jako před dvěma lety," upozorňuje v rozhovoru profesor komunikace na Katalánské centrální univerzitě a aktivista za nezávislost Adrià Alsina Leal.

Jak moc španělské volby ovlivní nynější nepokoje a protesty, které vypukly v Katalánsku?

Současné dění v Katalánsku volby nepochybně ovlivní, dokonce se to stalo jejich hlavním tématem.

Celý důvod, proč nyní Španělsko čekají nové předčasné volby, je ten, že socialisté (Španělská socialistická dělnická strana úřadujícího premiéra Pedra Sáncheze, pozn. red.) v kongresu (dolní komora španělského parlamentu, pozn. red.) nestáli o hlasy stran podporujících nezávislost Katalánska.

Pedro Sánchez by byl potvrzen do role premiéra a strany podporující nezávislost to byly připraveny udělat, ale byl to premiér, kdo jejich hlasy a jakékoliv rozhovory ohledně katalánské autonomie odmítl. Katalánsko je hlavní téma těchto voleb.

Změní se volbami něco?

Na jednu stranu se podle průzkumů očekává, že strany pro nezávislost Katalánska získají více procent hlasů, a tím i více poslanců. Nyní jich je ve španělském parlamentu 22, mohlo by jich být 23 nebo 24. Hnutí za nezávislost posílí.

Na druhou stranu ale významně posílí také španělská ultrapravice. Průzkumy říkají, že španělská pravice vzpomínající s nostalgií na dobu fašismu - strana Vox - pravděpodobně získá až 30, 35, možná i 40 poslanců.

Nacionalismus je ve Španělsku na vzestupu. Očekáváme, že se to projeví i ve španělském kongresu.

Pokud hlasy přibudou hnutí za nezávislost Katalánska a na druhé straně nacionalistům, je možné očekávat, že se situace ve Španělsku po volbách vyostří?

Ano. očekávám, že tento konflikt čeká nová vlna eskalace. Očekávám, že volby povedou k nové konfrontaci, jako byla ta v roce 2017.

Je docela zábavnou skutečností, že se většina hlavních španělských stran nyní předhání v tom, kdo je větší nacionalista. Dokonce i socialisté. Očekávám, že zatímco v Madridu posílí španělské nacionalistické strany, v Barceloně posílí hnutí za nezávislost.

Původní protesty po oznámení rozsudku nad bývalými katalánskými lídry se nicméně trochu uklidnily. Vrátí se po volbách lidé do ulic?

Trochu se uklidnily, ale stále se protestuje. V minulém týdnu ale nedošlo k žádným násilným potyčkám s policií. V Barceloně se ale každý den koná jeden nebo dva protesty.

Na tento týden jsou ale naplánovány velké protesty. Zejména na den, kterému se říká "španělský den reflexe", který připadne na sobotu před volbami. Skupina Tsunami Democratic volá k velké akci.

O čem byl podle vás celý diskutovaný rozsudek, který spustil vlnu nynějších protestů? Přece jenom šlo o o poznání tvrdší tresty než třeba v obdobných případech z minulosti.

Šlo o pomstu, o španělský nacionalismus. Nejvyšší soud a jeho soudci jsou také španělští nacionalisté a nemohli vydržet myšlenku, že jednota Španělska, a dokonce i samotné Španělsko byly před dvěma lety ohroženy. Takže se to pokusili trochu "opravit": "Podívejte se, co se stane, pokud půjdete proti Španělsku nebo proti jeho jednotě." Je to potrestání, jako když trestáte dítě.

Abychom to uvedli do kontextu. Minulý týden padl verdikt také v případě jiné kauzy, masového znásilnění 14leté dívky, ke kterému došlo před pár lety. Tresty padly okolo 12 let ve vězení. V podstatě jde o stejnou dobu, jako dostali někdejší členové katalánské vlády a občanských organizací, zhruba mezi 10 a 12 lety. Zdá se, že pro španělský soudní systém se skupinové znásilnění nezletilé vyrovná organizování neoficiálního a nezávazného referenda.

Vidíte nějakou šanci, že by hnutí za nezávislost a vláda v Madridu usedly k jednomu stolu a začaly vyjednávat?

Ne, pokud nedojde k extrémnímu tlaku ze strany třetích zemí nebo od Evropské unie. V Madridu nyní panuje nulová ochota vyjednávat. Nulová ochota byť jen zvednout telefon.

Madrid chce, aby to zůstalo národním tématem, vnitřní záležitostí země. Oproti tomu katalánské strany se z toho snaží učinit záležitost mezinárodní, týkající se Evropské unie.

Podle průzkumu, který minulý týden zveřejnil deník La Vanguardía, stojí o úplnou nezávislost Katalánska pouze 30 procent jeho obyvatel, většina by jen uvítala větší autonomii. Co je podle vás dnes jen sen a co je dosažitelné?

Nemám křišťálovou kouli, nevím, co je dosažitelné. Co vím, je, že v tuto chvíli panuje nulová ochota k vyjednávání o navýšení autonomie. Pokud by se Madrid rozhodl o navýšení autonomie vyjednávat, pravděpodobně by to hnutí za nezávislost oslabilo. Protože statisíce lidí a část hnutí za nezávislost očekávaly a doufaly ve větší autonomii. Pak zjistily, že není možné jí dosáhnout uvnitř španělského státu. Že jediná cesta k větší autonomii je nezávislost.

Je to jako s manželstvím. Když se v manželství snažíte vyjednat si sám pro sebe lepší podmínky, ale partner s vámi odmítá vyjednávat, odmítá i mluvit a říká, že on je takhle v pohodě, tak se obrátíte k rozvodu. Přestože jste rozvod v prvé řadě nechtěli.