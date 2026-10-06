Volby v Quebecu vyhráli separatisté, chtějí referendum o nezávislosti na Kanadě

Separatistická Quebecká strana (PQ) vyhrála pondělní volby v kanadské frankofonní provincii Quebec, nezískala však dost křesel, aby mohla vládnout sama. Informuje o tom agentura AP, podle níž se strana po více než deseti letech vrací k moci se slibem, že uspořádá další referendum o nezávislosti na Kanadě. Kanadská televize CBC v této souvislosti mluví o velké zkoušce pro premiéra Marka Carneyho.
PQ by mohla získat téměř 60 křesel, takže by jí chybělo jen několik k většině ve 127členném zákonodárném sboru. Pro případné fungování menšinové vlády bude odkázána na podporu části opozičních poslanců.
Druzí v pondělních volbách skončili liberálové, kteří podle televize CBC budou mít 40 mandátů. Dosud vládnoucí Koalice pro budoucnost Quebeku (CAQ) podle odhadů nezíská ani jedno křeslo a o mandát přijde i její předsedkyně, premiérka Christine Fréchetteová. Před volbami měla CAQ 79 křesel.
Šéf vítězné PQ Paul St-Pierre Plamondon v projevu k příznivcům znovu mluvil o nezávislosti provincie. „Nadále o té zemi sním a představuji si ji,“ řekl. „Ten sen se jednoho dne splní,“ dodal. Už dříve ale ujistil, že s dalším referendem o nezávislosti počká, až nebude v úřadu americký prezident Donald Trump.
Trump po svém znovuzvolení v roce 2024 opakovaně označoval Kanadu za 51. stát USA a vyzýval k jejímu připojení, což drtivá většina Kanaďanů nesla nelibě.
I tak podle CBC bude nyní v praxi prověřena schopnost premiéra Carneyho provést zemi krizí a zároveň přesvědčit Quebec, že je ceněnou součástí federace, aniž by přitom dodal další munici separatistickému hnutí.
Většinově frankofonní provincie už o nezávislosti hlasovala v referendech v letech 1980 a 1995. V obou případech voliči odtržení odmítli, ve druhém hlasování těsným poměrem 50,58 ku 49,42 procenta.
Po prezidentovi otazník i nad Pavlovou. První dáma si rýpla do pravidel, Hrad mlčí
U prezidenta Petra Pavla už je téměř jasné, že letos k volební urně nedorazí, otazník ale visí i nad jeho manželkou Evou Pavlovou. Spekuluje se, že je stejně jako prezident na plánované zahraniční dovolené. Aktuálně.cz se na její plán opakovaně ptalo jejího kabinetu. První dáma se k blížícím volbám vyjádřila sama – a ostře se opřela do volebních pravidel.
Zmar Čechů ve Wembley. Odstartoval ho Coufalův nepochopitelný vlastní gól
Čeští fotbaloví reprezentanti podlehli v Anglii 0:3 a prohráli i čtvrté utkání skupiny A3 Ligy národů. Národní tým nadále čeká na první bodový zisk pod novým španělským trenérem Santim Deniou.
Denemarková na veletrhu kritizovala ministry kultury. Její projev sklidil ovace
Ministři kultury, kteří ničí kulturu, přicházejí a odcházejí, literatura ale zůstává. Na zahajovacím ceremoniálu Frankfurtského knižního veletrhu to v úterý prohlásila česká spisovatelka Radka Denemarková.
Panika! Rusové Putinovi nevěří, bojí se moru, hlásí Just z Moskvy
Rusko zachvátila panika z moru. „Rusové se bojí a oficiálním vyjádřením nevěří,“ popisuje obavy z moru v Moskvě spolupracovník Aktuálně.cz v ruském hlavním městě Jiří Just. Panika propukla poté, co podle oficiálních informací kvůli „plicní nákaze nejasného původu“ zemřela osmadvacetiletá pracovnice Irkutského protimorového ústavu.
Okamura jde proti slibům Babišova ANO. Cenu hypoték vláda neovlivní, říká šéf SPD
Slova šéfa SPD Tomia Okamury se znovu dostávají do rozporu s plány premiéra Andreje Babiše (ANO). Tentokrát jde o levnější hypotéky, což je klíčový předvolební slib nejsilnějšího vládního hnutí i jeho koaličních spojenců. Okamura teď prohlásil, že levnější hypotéky Babišova vláda ovlivnit nemůže.