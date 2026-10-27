Nejvíc hlasů v Izraeli získal Netanjahu, říká průzkum. Opozice je ale celkově silnější

Nejvíce mandátů v dnešních parlamentních volbách v Izraeli získala podle odhadů strana Likud premiéra Benjamina Netanjahua. Podle agentury Reuters to ukazují průzkumy u volebních místností, které pořídily dvě televizní stanice.
Likud by podle nich mohl získat 24 či 25 mandátů, zatímco opoziční strana Jašar exnáčelníka generálního štábu Gadiho Eisenkota 21 až 22 mandátů z celkových 120.
Blok čtyř opozičních stran má ale náskok před současnou vládní koalicí. Hlasování skončilo ve 21:00 SEČ.
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