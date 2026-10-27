Přeskočit na obsah
Benative
27. 10. Šarlota
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Nejvíc hlasů v Izraeli získal Netanjahu, říká průzkum. Opozice je ale celkově silnější

Zahraničí,ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Nejvíce mandátů v dnešních parlamentních volbách v Izraeli získala podle odhadů strana Likud premiéra Benjamina Netanjahua. Podle agentury Reuters to ukazují průzkumy u volebních místností, které pořídily dvě televizní stanice.

Israel holds first general election since October 7 Hamas attack
Příznivec dosavadního izraelského premiéra ve volebním štábu strany LikudFoto: REUTERS – Ronen Zvulun
Reklama

Likud by podle nich mohl získat 24 či 25 mandátů, zatímco opoziční strana Jašar exnáčelníka generálního štábu Gadiho Eisenkota 21 až 22 mandátů z celkových 120.

Blok čtyř opozičních stran má ale náskok před současnou vládní koalicí. Hlasování skončilo ve 21:00 SEČ.

Připravujeme podrobnosti…

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Petr Pavel, prezident, politik, setkání se zástupci mládežnických organizací parlamentních stran a hnutí
Petr Pavel, prezident, politik, setkání se zástupci mládežnických organizací parlamentních stran a hnutí
Petr Pavel, prezident, politik, setkání se zástupci mládežnických organizací parlamentních stran a hnutí

Státní vyznamenání ve středu od Pavla obdrží 51 osobností, o tři více než loni

Státní vyznamenání ve středu od prezidenta Petra Pavla obdrží 51 osobností, o tři více než loni, kdy bylo vyznamenaných 48. V úterý to potvrdila prezidentská kancelář. Vyznamenání Pavel předá na Den vzniku samostatného československého státu ve Vladislavském sále Pražského hradu. Jména oceněných Hrad předem nezveřejňuje.

Reklama
Reklama
Reklama