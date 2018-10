Volby v Hesensku vyhrála CDU před SPD, obě strany ale výrazně ztratily

Nedělní zemské volby v Hesensku vyhrála podle upřesněných odhadů veřejnoprávní televize ARD Křesťanskodemokratická unie (CDU) kancléřky Angely Merkelové se ziskem 27,9 procenta hlasů. Druhá je sociální demokracie (SPD) s 19,9 procenta. Pro obě strany jde ale o nejhorší výsledek za desetiletí. Zabodovali naopak Zelení, kteří jsou s 19,5 procenta hlasů těsně třetí. Očekává se, že volby znovu zvýší tlak na stabilitu celoněmecké vlády CDU/CSU a SPD.

Zatímco před pěti lety si CDU v Hesensku přišla na 38,3 procenta a SPD na 30,7 procenta, letos obě strany o více než deset procentních bodů oslabily. Pokud se potvrdí odhady, dosáhne CDU ve více než šestimilionové spolkové zemi svého nejhorší výsledku od roku 1966 a SPD dokonce od konce druhé světové války.

Pokles obou stran odpovídá do značné míry trendu na celonárodní úrovni, kde mají konzervativní unie CDU/CSU a SPD historicky nízkou podporu. O tom, že výsledky hesenských voleb výrazně souvisí s děním v Berlíně, svědčí i to, že 70 procent zdejších občanů je nespokojeno s celoněmeckou vládou. Před posledními volbami v roce 2013 jich přitom bylo jen 44 procent.

V SPD může dnešní propad vést k zesílení požadavků, aby strana odešla z nejistě působící a často rozhádané vlády kancléřky Merkelové do opozice. V CDU se zase mohou začít množit zatím spíše ojedinělé hlasy, které zpochybňují, jestli by Merkelová měla v prosinci znovu kandidovat na předsedkyni strany.

Ze slabosti CDU a SPD dokázali v Hesensku vytěžit především Zelení, kteří podle odhadu dostali 19,5 procenta hlasů, což je jejich dosud jednoznačně nejlepší výsledek v této zemi. Ve volbách před pěti lety měli 11,1 procenta. Do zemského parlamentu směřuje s 12,1 procenta poprvé protestní a protiimigrační Alternativa pro Německo (AfD), která tak už bude zastoupena ve všech 16 německých zemských sněmech.

Šestici parlamentních stran doplní svobodní demokraté (FDP) s asi 7,5, procenta a Levice se 6,6 procenta.

Kdo bude Hesensku příštích pět let vládnout, je zatím nejisté. Ministerský předseda Volker Bouffier (CDU) by si přál pokračování dosavadní koalice se Zelenými, která ale nemusí získat většinu. V úvahu by pak připadalo především několik různých trojkoalic. V té první - a zřejmě nejpravděpodobnější variantě - by se CDU a Zelení spojili ještě s FDP.