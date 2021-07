Volby v Bulharsku podle odhadů velmi těsně vyhrálo hnutí expremiéra Borisova

Nedělní předčasné parlamentní volby v Bulharsku podle předběžných výsledků centrální volební komise těsně vyhrálo středopravicové hnutí Občané za evropský rozvoj Bulharska (GERB) expremiéra Bojka Borisova.

Protestní strana Je takový národ (ITN) baviče Slaviho Trifonova skončila s minimálním odstupem druhá. Do parlamentu se celkem dostalo šest stran, včetně dalších dvou protestních formací. Oficiální konečné výsledky by měly být známy do čtyř dnů, píše agentura DPA.

Lidé v Bulharsku se k volebním urnám vydali podruhé za tři měsíce. Po dubnovém hlasování ani jedna ze tří hlavních politických stran neuspěla při sestavování vlády. Zemi nyní vede přechodný kabinet.

Podle údajů zveřejněných ráno ústřední volební komisí po sečtení hlasovacích lístků z 95 procent volebních středisek GERB podpořilo 23,91 procenta hlasujících voličů. ITN na druhém místě dostala 23,66 procenta hlasů. Třetí skončila s větším odstupem socialistická strana, která si připsala 13,63 procenta hlasů.

Rozdíl mezi GERB a ITN je velmi malý, a proto podle médií stále ještě nelze definitivně potvrdit, že vyhrál GERB. Odhady tří společností, které se věnují průzkumu veřejného mínění, v noci ještě přisuzovaly vítězství ITN se ziskem 22,8 až 24 procent hlasů. GERB podle nich získal 22,5 až 23,5 procenta hlasů.

"Podpora, kterou získala ITN, je úžasná, " uvedl Trifonov na Facebooku v reakci na odhady výsledku voleb.

Podle předpovědí by ITN spolu s protikorupční formací Demokratické Bulharsko a menším hnutím "Povstaňte! BG! Mafiáni ven!" mohly získat 112 z 240 parlamentních křesel. To by však znamenalo menšinovou vládu, která by se musela spoléhat na podporu jiných stran, například socialistů či strany bulharských Turků DPS. Ty však ITN v minulosti označila za strany starých elit, s nimiž nechce mít nic společného. Právě z těchto důvodů přitom Trifonov v dubnu nesestavil menšinovou vládu. Konkrétní plány chce ale oznámit dnes.

Agentura DPA po zveřejnění nočních odhadů napsala, že pokud by se takový výsledek potvrdil, šlo by o první prohru GERB od roku 2009 a znamenalo by to konec "Borisovovy éry". GERB vyhrál volby před třemi měsíci s 26 procenty hlasů, ale hnutí se nepodařilo získat koaliční partnery, což se mu nepochybně nepodaří ani nyní.

Volební účast byla velmi nízká. Podle prognóz odevzdalo své hlasy pouze 38 procent oprávněných voličů. Analytici nízkou účast přičítají mimo jiné tomu, že se volby konaly během prázdnin a že se policie zaměřila na starou praxi kupování hlasů politickými stranami.