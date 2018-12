Volby v Andalusii vyhráli socialisté, uspěla i krajní pravice

před 30 minutami

V regionálních volbách v jihošpanělské Andalusii zvítězili vládní socialisté, ani zdaleka se však nepřiblížili zisku většiny mandátů. Do regionálního parlamentu se také poprvé od 70. let dostala krajně pravicová strana Vox, která obsadí 12 z celkových 109 křesel. Vyplývá to z předběžných výsledků, o nichž po sečtení 82 procent hlasů informovala agentura Reuters.

Nedělní regionální volby jsou velmi sledované zejména proto, že Španělé volili poprvé od chvíle, kdy v létě převzal moc nový levicový kabinet pod vedením premiéra Pedra Sáncheze. Výsledky se tak budou interpretovat i jako vzkaz, jak jsou lidé spokojení s centrální vládou v Madridu. Vítězství vládní Španělské dělnické socialistické strany (PSOE) se předpokládalo, protože strana v lidnaté Andalusii vládne už od roku 1982. Socialisté pod vedením oblíbené šéfky místní organizace PSOE Susany Díazové usilovali o získání většiny v parlamentu, aby mohli bez potíží složit vládu, to se jim však ani zdaleka nepovedlo, když podle předběžných výsledků získali jen 34 křesel. Nyní je tedy podle všeho čeká složité hledání koaličního partnera. Volby se přitom konají předčasně proto, že v regionální vládě letos spojenectví socialistů a středopravicových Ciudadanos ztroskotalo. Právě Ciudadanos chtěli ve volbách získat druhý největší počet hlasů a porazit Lidovou stranu (PP), která až do letoška ve Španělsku vládla. Nakonec ale PP, kterou od léta namísto expremiéra Mariana Rajoye vede nový předseda Pablo Casado, získala 26 křesel a Ciudadanos jen 20. Levicoví Podemos mají podle dosavadního sčítání v regionálním parlamentu 17 mandátů. V předvolební kampani strany nejvíce sázely na témata, která hýbou celým Španělskem - ať už je to otázka katalánské nezávislosti, migrace nebo rozpočtu. Právě negativní postoj k migraci a požadavek na zákaz katalánských separatistických stran přinesl nečekaně velký úspěch krajně pravicové straně Vox. Získala 12 křesel, ačkoli předvolební průzkumy jí přisuzovaly maximálně pět zákonodárců.