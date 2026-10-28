„Volby ukradly arabské strany,“ stěžují si netanjahuovci. Většinu nezískal nikdo

Strana Likud izraelského premiéra Benjamina Netanjahua obvinila strany izraelských Arabů, že ukradly parlamentní volby. Podle předběžných výsledků úterního hlasování nezíská ve 120členném Knesetu většinu ani Netanjahuova koalice, ani blok opozičních stran.
Uskupení Jednotná kandidátka, které se do parlamentu také dostane a které sdružuje několik stran izraelských Arabů, je podle jeho šéfa připraveno podpořit vládu složenou z opozičních stran, do vlády samotné by ale nevstoupilo.
Po sečtení více než 85 procent hlasů může pět stran podporujících Netanjahua získat 53 mandátů, přičemž Likud s 26 křesly je vůbec nejsilnější stranou. Blok čtyř opozičních stran může dostat 48 mandátů. Zbývajících 12 mandátů by získala Jednotná kandidátka a sedm mandátů další strana izraelských Arabů, Sjednocená arabská kandidátka, známá jako Raam.
Likud uvedl, že volby „byly ukradeny arabskými stranami, které podporují terorismus a zničení židovského státu“. Podle Likudu tyto strany použily korupce, výhrůžek, násilí a klamání, aby zvýšily účast arabských voličů při hlasování. Netanjahu arabské strany z krádeže voleb obvinil již v úterý.
Izraelská policie v úterý sdělila, že zatkla tři muže, kteří jsou podezřelí ze snahy kupovat hlasy pro stranu Raam, a zadržela u nich obálky a přes 24 tisíc šekelů (zhruba 168 tisíc korun) v hotovosti.
Izraelská ústřední volební komise případ označila za neobvyklý a zdůraznila, že v zemi nebyly hlášeny žádné další obdobné incidenty.
Současná vládní koalice, kterou tvoří Likud a krajně pravicové strany, je u moci od roku 2022. Před čtyřmi roky získal Likud 32 mandátů a vládní koalice měla zpočátku 64 mandátů. Strany, které volí převážně arabská menšina, získaly v minulých volbách deset mandátů.
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