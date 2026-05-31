Volby na Maltě vyhrála vládnoucí Labouristická strana, počtvrté v řadě

Maltský premiér Robert Abela dnes oznámil vítězství své Labouristické strany v předčasných parlamentních volbách, které se konaly v sobotu. Opoziční Nacionalistická strana porážku uznala. Kompletní výsledky budou známé v neděli večer, uvedla agentura Reuters.
Podle médií, která sčítání hlasů sledovala, získala vládnoucí Labouristická strana pohodlnou parlamentní většinu, i když zřejmě menší než ve volbách v roce 2022, kdy získala 55 procent hlasů. Strana v zemi vládne od roku 2013 a vyhrála již čtvrté parlamentní volby v řadě.
Abela složí premiérský slib v pondělí, píše agentura Reuters. „Jedná se o vítězství celého národa,“ uvedl premiér, podle kterého získala jeho strana silný mandát.
Lídr opozice Alex Borg uznal porážku s tím, že se jeho příznivcům podařilo snížit náskok vítěze na přibližně 18 tisíc hlasů, zatímco při posledních volbách v roce 2022 činil rozdíl asi 39 tisíc hlasů.
„Vím, že pro mnohé je to zklamáním. Nikdy byste však neměli litovat, že jste věřili v naději,“ napsal na sociálních sítích
Abela uspořádání voleb rok před řádným termínem odůvodnil výzvami, kterým ostrov čelí kvůli nejisté mezinárodní situaci. Ve volební kampani kladl důraz na ekonomiku země, která loni zaznamenala čtyřprocentní růst, a sliboval stabilitu a zodpovědné vedení státu. Opozice poukazovala na to, že silná a rostoucí ekonomika země se nepromítla do kvality života občanů.
Volební účast byla v sobotu 87,4 procenta, což je více než při posledních volbách v roce 2022. Ve volbách soutěžilo šest politických stran. Od roku 1966 se ale do parlamentu vždy dostaly pouze dvě, Labouristická strana a Nacionalistická strana. Ostatní nikdy nedokázaly překročit hranici pěti procent potřebných pro vstup do sněmovny.
Do Kazachstánu odletěli další čtyři koně Převalského z Pražské zoo
PDalší čtyři koně Převalského zamířili do Kazachstánu, jedná se o třetí cestu ohroženého druhu do této země. V transportu jsou čtyři hřebci, Zoo Praha do něj poprvé nezařadila klisnu.
Pavel a Čaputová dostali na festivalu Mezi ploty cenu Slušný člověk mezi námi
Do veřejné funkce nelze jít s tím, že člověk bude veleben, řekl na festivalu Mezi ploty prezident Petr Pavel. On a bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová na festivalu dostali cenu občanských iniciativ Slušný člověk mezi námi. Udělila jim ji skupina Manifest 2025, za níž stojí asi 11 občanských iniciativ.
Překvapivý medailista. Norové zaskočili Kanadu a slaví bronz z mistrovství světa
Norští hokejisté porazili na mistrovství světa v Curychu v utkání o 3. místo senzačně Kanadu 3:2 v prodloužení a získali první medaili v historii světových šampionátů. V čase 63:32 rozhodl jednadvacetiletý útočník Noah Steen. Norové předtím ztratili v závěru základní doby při hře Kanaďanů bez gólmana dvoubrankový náskok.
Vance tráví moc času hádkami na sítích, měl by je omezit, míní Bílý dům
Představitelé Bílého domu včetně jeho personální šéfky Susie Wilesové doporučili americkému viceprezidentu J. D. Vanceovi, aby na čas přestal používat sociální sítě.
Havlíček: Explosii by bylo ideální prodat ještě letos, zájemců je zhruba šest
V případě, že by bylo rozhodnuto o prodeji pardubické společnosti Explosia, nejlepší by bylo obchod uzavřít v tomto roce nebo v roce 2027. V diskusním pořadu Poledne s Moravcem to uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).