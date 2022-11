Volby do Kongresu odstartují Trumpův návrat. Už aby se to stalo, těší se republikáni

Pokud v úterních kongresových a guvernérských volbách v USA uspějí kandidáti, které podpořil bývalý prezident Donald Trump, bude to pro něho definitivní impulz. S největší pravděpodobností pak oznámí prezidentskou kandidaturu do voleb v roce 2024. Republikáni z Pensylvánie reportérovi deníku Aktuálně.cz popsali, jak se už těší na Trumpův návrat.

Od našeho zvláštního zpravodaje - Je to jedna z nejslavnějších vět z hollywoodských filmů. "Já se vrátím," vyhrožuje Arnold Schwarzenegger jako Terminátor. Karen Collinsové z Yorku v Pensylvánii ovšem nepřijde ani trochu zábavné, když jí český novinář připomene, že tato hláška se nyní docela hodí na republikánského exprezidenta Donalda Trumpa.

"Mám nepříjemný pocit, že úterý bude velmi dobré pro republikány," povzdechla si, když v sobotu dopoledne využila možnosti předčasného hlasování a svůj lístek v kongresových a guvernérských volbách vhodila do volební schránky před správní budovou okresu York v centru města.

Dříve tady pracovala na univerzitě. V důchodu se teď baví tím, že pořádá příležitostné kurzy "sebezdokonalování", o čemž by chtěla napsat i knihu. Je demokratka, už se prý ale smířila s tím, že její strana v úterních volbách nejspíše prohraje.

Demokraté podle předpovědí analytiků s velkou pravděpodobností ztratí většinu ve Sněmovně reprezentantů, dolní komoře Kongresu, a bát se musejí také o horní komoru - Senát.

S čím se ale Karen Collinsová srovnat nedokáže, by byl možný návrat Trumpa do Bílého domu. "To mě děsí," svěřuje se, že z téhle představy jí je "až fyzicky špatně". Naposledy prý cítila takovou tíseň po teroristických útocích na USA v září 2001.

Asi to zase udělám

"I tehdy jsem se bála o Ameriku, jenže před nebezpečím zvenčí, teď je to uvnitř. Je to Trump," dokončí své neveselé myšlenky jménem republikánského exprezidenta, který sice v roce 2020 neobhájil prezidentský úřad, ale bezmála dva roky po svém odchodu z Bílého domu zůstává sice neoficiálním, ale skutečným lídrem Republikánské strany.

Na volební box v Yorku, který vypadal jako plechový kvádr velikosti mohutné popelnice, v sobotu dohlížely zaměstnankyně okresní správy. "Jeden člověk, jeden hlasovací lístek, aby nebyly pochyby," vysvětlila jedna z těch, co hlídají. Pak ale s omluvou, že jako úřednice okresu se nemůže s novináři bavit, rozhovor utla.

Trump výsledky prezidentských voleb v roce 2020 nikdy neuznal. Tvrdí, že jeho demokratický soupeř, současný prezident Joe Biden, vyhrál jen díky rozsáhlým podvodům. Jedním z klíčových států, kde se tak podle Trumpa mělo dít, byla prý právě Pensylvánie.

Trump a jeho tým sice neposkytli žádný věrohodný důkaz a šest desítek žalob, které proti volbám podali, bylo zamítnuto. Trumpovi ale podle průzkumů uvěřila většina republikánských voličů. A také většina kandidátů, které podpořil v letošních volbách do Kongresu a na místa guvernérů.

Podle amerických médií jsou úterní kongresové volby pro Trumpa posledním testem před tím, než se rozhodne oznámit svoji prezidentskou kandidaturu do voleb 2024. Když teď "jeho" kandidáti uspějí, mohlo by toto jeho prohlášení přijít už příští týden, nejpozději do konce listopadu.

A sám Trump skutečně opakovaně a stále silněji naznačuje, že se hodlá vrátit. "Je velmi, velmi, velmi pravděpodobné, že to udělám znova. O. k.?" prohlásil minulý čtvrtek na shromáždění ve státě Iowa k možnosti, že bude znovu kandidovat na prezidenta.

Inflace, benzin, imigrace

Manželé Elaine a Jim Owensovi jsou sedmdesátníci a celoživotní demokraté. Do Pensylvánie se přestěhovali před dvanácti lety z New Yorku. Minulý týden navštívili Harrisburg, hlavní správní město Pensylvánie, aby podpořili na jeho mítinku demokratického kandidáta do Senátu Johna Fettermana.

Volby do Kongresu odstartují návrat Trumpa. Demokraté se děsí, republikáni těší

Z Trumpa prý těžkou hlavu nemají. "Ať kandiduje, Američané ho už před dvěma roky odmítli. A v roce 2024 by to dopadlo stejně," míní Elaine. Její manžel si dokonce myslí, že Trump by byl pro demokraty výhodou. "Je toxický," vysvětluje, že "s Trumpem už Američané vědí, na čem jsou a co by dostali. A co by už nechtěli".

Z atmosféry optimistické pro demokraty na Fettermanově předvolebním shromáždění ale stačí vyjet pár kilometrů za předměstí Harrisburgu, na venkov. Tady mnohé vypadá jinak.

Okolo visí transparenty na podporu republikánských kandidátů do úterních voleb - kandidáta do Senátu Mehmeta Oze, který si říká Dr. Oz, a Douga Mastriana usilujícího o post guvernéra státu. Plakáty doprovází ještě jeden politický slogan: "Trump 2024." Republikánští voliči tak vyjadřují své přání, aby se jejich lídr vrátil do Bílého domu.

"Už aby se to stalo, ale ještě musíme přežít dva roky Bidena," říká Jeona Tateová. Na předvolebním shromáždění Dr. Oze v Elizabethtownu v Pensylvánii současného prezidenta Bidena nešetřila.

"Inflace, benzin dvakrát tak drahý než za Trumpa, zločinnost, volná hranice pro ilegály… To jeho jeho práce," vypočítávala, co vše klade Bidenově vládě za vinu. Jeona Tateová v minulosti své hlasy rozdělovala. Na pozice ve státním parlamentu Pensylvánie například zaškrtávala demokraty, do federálního Kongresu republikány. Podle toho, jak se jí který kandidát zamlouval svým programem o osobností.

"Ale letos to bude republikánský hlasovací lístek odshora dolů. Chci, aby pak republikáni v roce 2024 ze všech úrovní podpořili Trumpa," říká Tateová.

Na předměstí Elizabethtownu, pár kilometrů od místa předvolebního shromáždění Dr. Oze, vlaje nad garáží rodinného domku rovnou prapor s nápisem "Trump - DeSantis - 2024".

"Dream Ticket" 2024

"To je můj dream ticket," říká šedesátiletý Bob na verandě domku. Přesně takto si vysnil kandidaturu Trumpa a současného republikánského guvernéra Floridy Rona DeSantise do voleb 2024. Trump jako prezident, DeSantis viceprezident.

"Jediné, co mi na Trumpovi vadilo, bylo jeho tweetování. Jinak to byl a zase bude skvělý prezident," říká Bob. Zato pro Bidena má jen zlobu. "Když přišel do Bílého domu, měl jsem v bance naspořeno 30 tisíc babek (dolarů). Teď mi z toho zbyla polovina. Kvůli inflaci platím víc za energie, vodu, za všechno," lamentuje Bob.

Kandidaturu Trumpa v roce 2024 by si Bob přál ještě z jednoho důvodu. "Biden by musel znovu kandidovat, ale tentokrát by neměl šanci," říká zdánlivě trochu zašifrovaně. Blízko reálnému scénáři je ale přinejmenším v tom, že současný prezident Biden, kterému bude tento měsíc osmdesát, je podle amerických médií skutečně odhodlán obhajovat Bílý dům, pokud by se tam Trump chtěl vrátit.

Biden by to prý bral jako svůj historický úkol - zastavit Trumpa i podruhé. Otázka šancí je však v jejich případném opakovaném duelu nejistá a proměnlivá. V tomto hypotetickém souboji dlouho vedl Biden. Ale například podle průzkumu pro deník Wall Street Journal z minulého týdne by měl nyní už navrch Trump.

A ten své ambice jít do souboje o Bílý dům vygradoval v posledních dnech před volbami do Kongresu. "Aby naše země byla úspěšná, bezpečná a slavná, tak to pravděpodobně budu muset udělat znovu. Zůstaňte na příjmu," prohlásil na mítinku na Floridě. Nad davem, který odpověděl skandováním slov "další čtyři roky", se pak objevily červené transparenty s nápisem "ZNOVU!".

V předvečer kongresových voleb, v pondělí v Ohiu, byl Trump ještě konkrétnější. "V úterý 15. listopadu učiním v Mar-a-Lago v Palm Beach velmi velké prohlášení," avizoval, že den, na který jeho voliči čekají, a demokraté se ho naopak děsí, je už patrně blízko.