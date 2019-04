Volby do europarlamentu by v Británii vyhrála Strana pro Brexit, vyplývá z průzkumu

před 1 hodinou

Pokud by se v Británii na konci května skutečně konaly volby do Evropského parlamentu, zvítězila by v nich Strana pro brexit protiunijního europoslance Nigela Farage. Vyplývá to z průzkumu veřejného mínění agentury YouGov, který ve středu zveřejnila agentura Reuters. Na druhém místě by podle něj skončili opoziční labouristé a až na třetím konzervativci premiérky Theresy Mayové.

Farageova Strana pro brexit by podle průzkumu získala 27 procent hlasů. Labouristická strana předsedy Jeremyho Corbyna by dostala o pět procentních bodů méně. Odklad brexitu možná vnese chaos do europarlamentu. Britové tam mohou být do října číst článek Vládní Konzervativní straně by podle průzkumu svůj hlas dalo dokonce jen 15 procent voličů. Do Evropského parlamentu by se dostali také britští Zelení, které by podpořilo deset procent hlasujících. V průzkumu zveřejněném minulou středu byli na prvním místě ještě labouristé s 37,8 procenty a na druhém konzervativci s 23 procenty. Straně pro brexit tehdy chtělo dát svůj hlas jen deset procent dotázaných. Farage ale oficiálně předvolební kampaň zahájil až v pátek. Nynější průzkum je tak první od začátku kampaně Strany pro brexit. Pokud Britové neschválí dohodu, musí se zúčastnit eurovoleb Británie měla původně Evropskou unii opustit již 29. března, poté 12. dubna. Nyní je datum brexitu stanoveno na 31. října. Pokud se ale podaří brexitovou dohodu, kterou Mayová již loni vyjednala s Bruselem, schválit před posledním říjnovým dnem, bude moci Británie z EU odejít i dříve. Premiérka Mayová chce dosáhnout schválení dohody, kterou poslanci již třikrát odmítli, před 22. květnem. Pokud by se jí to podařilo, nemuseli by se Britové eurovoleb účastnit. V opačném případě se předpokládá, že by Britové svých 73 poslanců vybírali 23. května. Poslední volby do Evropského parlamentu, které se konaly v roce 2014, vyhrála Strana nezávislosti Spojeného království (UKIP), které tehdy předsedal Nigel Farage. Na druhém místě tehdy skončili labouristé a na třetím konzervativci.