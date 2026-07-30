„Volali jsme na ně, nikdo už neodpověděl.“ Ruská střela zasáhla dům rodiny s 10 dětmi

Artem a Olena Voronovovi vychovávali deset dětí. V noci na čtvrtek však jejich dům v obci Radušne u Kryvého Rihu přímo zasáhla ruská balistická střela, která zabila oba rodiče i s jejich čtyřmi dětmi. Celkem si rozsáhlé noční bombardování Ukrajiny vyžádalo nejméně osm lidských životů.
Ruská balistická střela Iskander-M zasáhla dům sedmačtyřicetiletého Artema a o šest let mladší Oleny, když v noci na čtvrtek spali v jejich domě se svými sedmi dětmi a osmnáctiměsíčním vnukem, jehož otec bojuje na frontě.
Spolu s oběma rodiči zemřeli čtyři děti, včetně nejmladší Emilije, které bylo teprve šest. Čtyřiaosmdesátiletá babička útok přežila, ale s vážnými zraněními skončila v nemocnici. Dvě nejstarší děti byly v době útoku v zahraničí. Jeden ze synů, Matvij, se o smrti své rodiny dozvěděl až z příspěvků v místní skupině na sociálních sítích.
„Přiběhli jsme a začali odklízet trosky. Sundali jsme střechu a dostali ven staršího chlapce ze sousedního domu. Mladší byl zaklíněný pod postelí. Během záchrany začalo hořet, všichni běželi s kbelíky s vodou,“ cituje deník Ukrajinska Pravda sousedku Nataliju, která byla mezi prvními na místě.
Ze sousedního domu se místním podařilo zachránit dva zraněné chlapce. Z domova Voronovových se už ale nikdo neozýval. „Neustále jsme na ně volali, ale už nikdo neodpověděl,“ popsala Natalija. Ze sutin se sousedům podařilo vytáhnout živého už jen psa Rockyho.
Rusko vyslalo přes 70 raket a 280 dronů
Ruská armáda v noci na čtvrtek podnikla rozsáhlý útok napříč celou Ukrajinou. Kromě Dněpropetrovské oblasti zasáhla také Kyjevskou, Lvovskou, Poltavskou, Charkovskou, Mykolajivskou, Sumskou, Vinnyckou, Čerkaskou a Ivano-Frankivskou oblast.
V Kyjevě si noční útok vyžádal jednu oběť a dva zraněné. Další člověk zemřel v Poltavské oblasti po zásahu skladu dronem. Ve Lvově střely poškodily obytné domy a zranily nejméně 15 lidí.
Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Rusové během noci vypálili více než 70 raket a nasadili přes 280 útočných dronů. Přestože ukrajinská protivzdušná obrana většinu z nich zneškodnila, Zelenskyj znovu apeloval na západní spojence, aby Ukrajině dodali další systémy protivzdušné obrany.
Kvůli útoku na Lvovskou oblast zároveň vzlétla polská stíhačka F-16, která sledovala neidentifikovaný vzdušný objekt narušující polský vzdušný prostor. Objekt následně explodoval nedaleko Lublinu, kde úřady objevily přibližně deset metrů široký kráter. Podle polského premiéra Donalda Tuska šlo s největší pravděpodobností o ruskou střelu Ch-101.
Zelenskyj už ve středu večer varoval, že Ukrajinu v noci na čtvrtek pravděpodobně čeká masivní ruský útok. Na sociálních sítích se proto už večer objevily záběry zaplněných stanic kyjevského metra, kam lidé přišli přečkat noc. Metro posloužilo jako kryt také obyvatelům Charkova, druhého největšího ukrajinského města.
ŽIVĚ Ukrajina v noci čelila rozsáhlému ruskému útoku, zemřelo devět lidí
Nejméně devět mrtvých si vyžádaly útoky, které v noci na čtvrtek ruská armáda provedla v různých částech Ukrajiny. Na předměstí Kryvého Rihu podle velitele městské vojenské správy Oleksandra Vilkula raketa Iskander-M přímo zasáhla rodinný dům a zabila šest lidí, z toho dvě děti. Dalších osm osob včetně dvou dětí je zraněných.
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