Policie zatkla polské vojáky, stříleli na hranicích. Ministr chce jejich propuštění

Pobouření v Polsku vyvolalo počínání vojenské policie, která zatkla a v poutech odvedla tři vojáky poté, co na polsko-běloruské hranici vypálili výstražné výstřely. Nejprve stříleli do vzduchu a pak v sebeobraně i do země kvůli blížící se skupině asi pěti desítek migrantů vyzbrojených různými předměty. Ti po výstřelech ustoupili do Běloruska, informoval ve čtvrtek server Onet.

Dosud utajovaný incident se podle Onetu stal už na přelomu března a dubna v okolí pohraniční vsi Dubicze Cerkiewne. Varšavská prokuratura, které se případem zabývá, dva vojáky obvinila z neoprávněného užití zbraní, překročení pravomocí a ohrožení životů dalších osob. Související Foto: Bělověžský národní park střeží armáda. Migranti ale do Polska dál pronikají 28 fotografií "Z důkazů, zejména ze záznamů z kamer poskytnutých pohraniční stráží, vyplývá, že vojáci během zákroku proti migrantům snažícím se nelegálně přejít hranici Polska překročili svoje pravomoci tím, že několikrát vystřelili, a vystavili tak jiné nebezpečí ohrožení zdraví a života," uvedla ve čtvrtek prokuratura v prohlášení. Kamerové záznamy podle ní ukázaly, že střílející vojáci nebyli v situaci ohrožení svého života. Zároveň dodala, že nic nenasvědčuje tomu, že by se kvůli střelbě někomu něco stalo. Vojenská policie se zatím k věci nevyjádřila. O případu podle serveru Onet hovoří vojenští velitelé jako o "hanebné a ponižující urážce armády". Z vyšetřovací vazby se obvinění dostali až poté, co se jim jejich jednotka složila na obhájce. Velení údajně nepomohlo, přestože armáda má vlastní právníky. Ministerstvo obrany sdělilo, že si vojáci na způsob zadržení nestěžovali, napsal Onet. Případ vyvolal pobouření mimo jiné mezi polskými politiky z vládního i opozičního tábora. "Zadržení vojáků, kteří vypálili varovné výstřely směrem k útočícím migrantům, je nepřijatelné," napsal na sociální síti místopředseda vlády a ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz a přislíbil, že počínání vojenské policie bude podrobně prověřeno. "Vojáci, kteří střeží bezpečnost státu, si musí být jisti, že právní procedury je chrání," zdůraznil ministr a dodal, že vždy bude na straně vojáků. Související Hustý les zákopů, min, střílen a drátů. Takto Ukrajinci stráží hranici s Běloruskem 17 fotografií Pod jeho vyjádřením se ovšem objevily i komentáře pochybující, zda má vůbec tušení, co se v zemi děje, když se incident odehrál už před dvěma měsíci, a otázky, proč tedy až dosud nic nepodnikl. "Opravdovými ruskými agenty jsou ti, kteří napadají, urážejí a soudí polské vojáky za obranu naší hranice," uvedl šéf volebního štábu opoziční strany Právo a spravedlnost (PiS) Joachim Brudziński. PiS v kampani před volbami do Evropského parlamentu, které Polsko čekají v neděli, čelí výpadům z vládního tábora, že svou politikou během osmi let u moci pomáhala Rusku a ruským zájmům. Vojenská policie podle někdejšího velitele pozemních sil Waldemara Skrzypczaka zacházela s vojáky střežícími hranici s Běloruskem úplně stejně jako s těmi, kteří byli v roce 2007 podezřelí, že ostřelovali afghánskou vesnici z minometu, soudy je však zprostily obvinění. Vojáci v aktivní službě podle médií podotýkají, že jejich kolegové jen splnili svou povinnost a uložený úkol, ale stát se k nim chová jako k zločincům. Další řekli portálu, že velitelé posílají na hranici i nezkušené nováčky, jejichž výcvik se odehrál jen "na papíře" ve výkazech pro nadřízené. Podle údajů pohraniční stráže přibývá pokusů o nelegální překročení hranic z Běloruska do Polska. Od začátku května jich bylo okolo 7500, zatímco v dubnu necelých 3400. Od počátku roku to bylo skoro 17.000 pokusů, uvedla TVN 24 a připomněla, že pohraničníci skoro denně hlásí agresivní chování osob pokoušejících se překonat ocelový plot na hranici; nejčastěji po polských strážích házejí kameny a větve. V pondělí byl během pokusu skupiny migrantů násilím proniknout přes hranici zraněn jeden pohraničník, který po zásahu klackem do hlavy skončil v nemocnici. O život v nemocnici bojuje také voják, kterého před týdnem zranil migrant nožem, dodala televize. Polští poslanci se mají podle listu Rzeczpospolita příští týden zabývat prezidentovým návrhem zákona o činnosti státních orgánů v případě vnějšího ohrožení bezpečnosti státu, který podle prezidentova spolupracovníka umožní stanovit jasná pravidla pro použití zbraní při zásazích na hranici. Varšava, která je jasným spojencem Ukrajiny v její obraně před ruskou agresí, viní Bělorusko a jeho ruského spojence, že migrační krizi na polské hranici záměrně vyvolávají.