Vojáky chtějí, jaderné hlavice ne. Polsko řeší rozmístění amerických sil na svém území

Polsko na svém území nechce rozmístit americké jaderné hlavice. Ve čtvrtek to řekl náměstek polského ministra obrany Pavel Zalewski na dotaz, zda by plánovaná další americká vojenská přítomnost v Polsku mohla zahrnovat jaderné zbraně.
„Chtěl bych to říci jasně a otevřeně. Polsko nechce na svém území jaderné hlavice,“ řekl ve čtvrtek Zalewski novinářům v Bruselu. Dodal, že Varšava se chce podílet na systému jaderného odstrašení NATO, což však nutně neznamená, že na svém území musí mít jaderné zbraně.
V belgické metropoli v centrále Severoatlantické aliance ve čtvrtek s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem jednal náměstek amerického ministra obrany Elbridge Colby mimo jiné o dalším fungování amerických sil v Evropě.
Washington a Varšava v posledních měsících řešily další rozmístění amerických vojáků v Polsku poté, co americký prezident Donald Trump v květnu uvedl, že USA místo dříve plánovaných 4 tisíc vyšlou do Polska 5 tisíc vojáků, podrobnosti však nesdělil.
Americký ministr obrany Pete Hegseth nyní pracuje na návrzích budoucí podoby rozmístění amerických sil v Evropě, které má mít hotové před koncem roku, podle zdrojů Reuters by to však mohlo být už v první polovině listopadu.
Polská vláda v červnu nabídla Američanům možnost zřídit v zemi stálou základnu, o což podle Varšavy USA projevily zájem. O jaderných zbraních se obě strany veřejně nebavily. Zalewski ve čtvrtek zdůraznil, že Polsko má zájem o zvýšení počtu amerických vojáků působících v zemi na stálé misi.
V Polsku je nyní rozmístěno na 10 tisíc amerických vojáků, většina z nich na rotační základě. Polská vláda doufá, že v zemi budou trvale tisíce amerických vojáků, i když Spojené státy nyní přehodnocují svou vojenskou přítomnost v Evropě pokud jde o personál i výzbroj.
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