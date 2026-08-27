Přeskočit na obsah
Benative
28. 8. Augustýn
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Vojáky chtějí, jaderné hlavice ne. Polsko řeší rozmístění amerických sil na svém území

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Polsko na svém území nechce rozmístit americké jaderné hlavice. Ve čtvrtek to řekl náměstek polského ministra obrany Pavel Zalewski na dotaz, zda by plánovaná další americká vojenská přítomnost v Polsku mohla zahrnovat jaderné zbraně.

A test launch of the Sarmat intercontinental ballistic missile
Polsko má zájem o zvýšení počtu amerických vojáků v zemi. Jaderné hlavice však nechtějíFoto: Reuters – Russian Defence Ministry
Reklama

„Chtěl bych to říci jasně a otevřeně. Polsko nechce na svém území jaderné hlavice,“ řekl ve čtvrtek Zalewski novinářům v Bruselu. Dodal, že Varšava se chce podílet na systému jaderného odstrašení NATO, což však nutně neznamená, že na svém území musí mít jaderné zbraně.

V belgické metropoli v centrále Severoatlantické aliance ve čtvrtek s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem jednal náměstek amerického ministra obrany Elbridge Colby mimo jiné o dalším fungování amerických sil v Evropě.

Související

Washington a Varšava v posledních měsících řešily další rozmístění amerických vojáků v Polsku poté, co americký prezident Donald Trump v květnu uvedl, že USA místo dříve plánovaných 4 tisíc vyšlou do Polska 5 tisíc vojáků, podrobnosti však nesdělil.

Americký ministr obrany Pete Hegseth nyní pracuje na návrzích budoucí podoby rozmístění amerických sil v Evropě, které má mít hotové před koncem roku, podle zdrojů Reuters by to však mohlo být už v první polovině listopadu.

Reklama
Reklama

Polská vláda v červnu nabídla Američanům možnost zřídit v zemi stálou základnu, o což podle Varšavy USA projevily zájem. O jaderných zbraních se obě strany veřejně nebavily. Zalewski ve čtvrtek zdůraznil, že Polsko má zájem o zvýšení počtu amerických vojáků působících v zemi na stálé misi.

Související

V Polsku je nyní rozmístěno na 10 tisíc amerických vojáků, většina z nich na rotační základě. Polská vláda doufá, že v zemi budou trvale tisíce amerických vojáků, i když Spojené státy nyní přehodnocují svou vojenskou přítomnost v Evropě pokud jde o personál i výzbroj.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Když potápěč Stefan Panis loni prozkoumával vrak lodi na dně Lamanšského průlivu, všiml si mezi troskami lahve. Na hrdle se objevila slova „Guinness Extra Stout, London“. Ilustrační foto
Když potápěč Stefan Panis loni prozkoumával vrak lodi na dně Lamanšského průlivu, všiml si mezi troskami lahve. Na hrdle se objevila slova „Guinness Extra Stout, London“. Ilustrační foto
Když potápěč Stefan Panis loni prozkoumával vrak lodi na dně Lamanšského průlivu, všiml si mezi troskami lahve. Na hrdle se objevila slova „Guinness Extra Stout, London“. Ilustrační foto

Z hlubin vylovili 160 let staré pivo. Vědci teď zkusí oživit zapomenutou chuť

Když potápěč Stefan Panis loni prozkoumával vrak lodi na dně Lamanšského průlivu, všiml si mezi troskami lahve. Vypadala jako jedna z mnoha, které na místě ležely. Pak ji ale vynesl na hladinu a opláchl. Na hrdle se objevila slova „Guinness Extra Stout, London“. Láhev zůstala uzavřená 162 let. Teď má pomoci zjistit, jak chutnalo pivo v době královny Viktorie.

Fire and smoke rises from an apartment building hit by a Russian air strike in the frontline city of Kramatorsk
Fire and smoke rises from an apartment building hit by a Russian air strike in the frontline city of Kramatorsk
Fire and smoke rises from an apartment building hit by a Russian air strike in the frontline city of Kramatorsk

ŽIVĚ Noční ruské útoky zabily dva lidi v Dněpropetrovské oblasti

Ruské útoky v noci na pátek zabily nejméně dva lidi v Dněpropetrovské oblasti na jihovýchodě Ukrajiny, uvedl šéf oblastní správy Oleksandr Hanža. Ruskem dosazená správa zase hlásila čtyři zraněné po dronovém útoku na obytný dům v Sevastopolu na okupovaném Krymu.

Následky povodní v Nepálu. Snímek z 27. srpna 2026.
Následky povodní v Nepálu. Snímek z 27. srpna 2026.
Následky povodní v Nepálu. Snímek z 27. srpna 2026.

Při povodních v Nepálu zemřelo přes 450 lidí. Hrozí další záplavy

Při povodních v Nepálu zahynulo 469 lidí, sdělila v pátek v nové bilanci místní policie, napsaly ráno agentury Reuters a AFP. Předchozí bilance činila 389 mrtvých, tři oběti hlásila také Čína. Ve čtvrtek úřady uváděly, že v Nepálu je pohřešováno 910 lidí, z nichž většina jsou turisté, a v Číně 558 osob. Čínská strana varovala, že sesuvem bahna vznikla hráz, u které je vysoké riziko prolomení.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama