Vojáci v Ceutě mají smůlu, žádná volna ani vycházky

Španělské ministerstvo obrany nařídilo odvolat vycházkové povolenky a volna vojákům, kteří slouží v jednotkách umístěných ve městě Ceuta na africkém kontinentu. Uvádí to v pondělí španělská média. Velitelé pak nemají udělovat nové volno četníkům v Ceutě kvůli zvýšenému migračnímu tlaku, uvádí deník El País. Kroky zřejmě souvisí s obavami o další pokus o masivní přechod hranice s Marokem.
Armádní velitelství v Ceutě vydalo rozhodnutí, podle kterého jsou vojákům od čtvrtka 13. srpna zrušeny všechny vycházkové povolenky a volna, píše agentura EFE. To podle agentury znamená, že se k jednotkám musí vrátit i vojáci, kteří nyní čerpají volno či dovolenou, pokud nedostanou výjimku.
Velitelství četnictva pak vydalo zákaz udělovat nová volna po dobu zvýšených migračních tlaků kvůli zajištění bezpečnosti města a kontroly hranic. Policie se zatím pro omezení volna svých příslušníků nerozhodla.
Média informovala minulý týden, že španělská policie zachytila na sociálních sítích v Maroku výzvy k překročení hranice do Ceuty v sobotu 15. srpna. Policisté prošetřovali možnost dalšího rozsáhlého překročení hranice.
Ministr Ángel Víctor Torres dnes v Ceutě řekl, že do města mezi čtvrtkem 30. července a pátkem 31. července přišlo na 80 tisíc lidí, napsaly španělské agentury. Dosud se uvádělo na 72 tisíc lidí. „Většina se vrátila (do Maroka) během 24 až 48 hodin,“ dodal ministr.
V některých situacích armáda může pomáhat policii i ve vnitřních záležitostech. V pondělí vojáci například pomáhali policistům zvládnout nápor mladistvých migrantů, kteří se chtějí registrovat u španělských úřadů. Odhady počtů dětí bez rodičů, které se dostaly do Ceuty na konci července, se různí. Ministr Ángel Víctor Torres v pondělí odhadl, že by jich mohlo být zhruba 1 400.
Torres uvedl, že prioritou je návrat mladistvých k rodinám, ačkoliv uznal, že to není snadné. Nezletilci bez doprovodu mají totiž výrazně silnější právní ochranu než dospělí migranti. Vláda zvažuje, také přerozdělení části nezletilých migrantů mezi další španělské regiony. Tento mechanismus byl v minulosti použit v případě migrantů, kteří připluli na Kanárské ostrovy.
Pod sloganem „Ceuta je Španělsko“ se v neděli konala ve španělském městě na africkém kontinentu demonstrace, které se podle policie zúčastnilo 5 000 lidí. Podle organizátorů to byl dvojnásobek. Někteří demonstranti vyzývali k demisi premiéra Pedra Sáncheze či k vyhoštění „nelegálních migrantů“. Svolavatelé demonstrace, mezi kterými byli zástupci křesťanské, muslimské, židovské a hinduistické komunity, poukazovali, že Ceuta nemůže současnou situaci zvládnout sama svými silami.
Starosta Ceuty Juan Jesús Vivas dnes řekl, že ve městě se nachází bez povolení na 8 zisíc až 11 tisíc migrantů. Starosta chce, aby vzniklo detenční centrum, kam by tito migranti byli umístěni. „Jejich svoboda pohybu by byla omezena, dokud by jejich procedura vyhoštění byla zahájena a dokončena,“ uvedl starosta svou představu.
Po nalezení nových těl se zvýšil počet mrtvých migrantů při přechodu hranice z konce července na nejméně 83 lidí, uvedla v neděli španělská média. Jedná se o počet evidovaný španělskými úřady. Podle dřívějších informací marocké úřady registrovaly nejméně 11 mrtvých. Marocké nevládní organizace minulý týden zveřejnily údaj, podle kterého zemřelo přes 140 lidí.
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