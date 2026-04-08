„Vojáci jsou tady za otroky.“ Ruští odvedenci platí miliony, aby neskončili na frontě nebo v jámě

Vojáci v ruské armádě přežívají díky odevzdání skoro veškerého svého platu svým velitelům. Zajišťují si tak bezpečnější pozice na ukrajinské frontě nebo nutné ošetření. Pokud se úplatkového systému odmítnou účastnit, hrozí jim mučení a smrt.
Ruští vojáci popisují válečnou mašinerii jako tržiště, kde je všechno něco stojí. Platí za drony pro armádu, vybavení bytů svých velitelů, dovolenou, a dokonce i ochranu vlastního života. Časopis The Economist ve své reportáži uvedl, že vojáci své tvrzení potvrdili mimo jiné i zdokumentováním vynucených bankovních převodů.
Jeden z odvedených Rusů vypověděl, jak podplatil velitele, aby získal umístění v týlu jako kuchař. The Economist o vojákovi napsal, že „pracuje od 5:00 do 23:00 hodin a za toto privilegium veliteli platí více než polovinu svého platu“.
Ruský nezávislý server Vjorstka mluvil s dalším vojákem, Sergejem, který popsal své začátky v armádě. „Musíte pochopit, že jsem v téhle válce pohřbil dvanáct rot. Vy budete třináctá. Jste krmivo pro děla. V téhle válce přežije jen pět procent lidí,“ vítal Sergejův velitel nové rekruty v srpnu 2024.
Sergej prý nejdříve nechápal, proč velitel nováčky tak strašil. Došlo mu to ovšem hned druhý den, když mu velitel nabídl, že za „příplatek“ zajistí, aby se Sergej vyhnul přímým bojům s Ukrajinci.
Pod hrozbou smrti
Sergejův velitel tak byl jen jedním z mnoha, kteří motivují své podřízené k úplatkům hrozbou smrti. Sergej tak od vstupu do armády a své první bojové mise vydal na úplatcích téměř milion rublů (skoro 270 tisíc korun), jen aby získal bezpečnější pozici.
Podle Vjorstky vstoupil Sergej do armády, aniž by údajně věděl, že smlouvu uzavřel na dobu neurčitou. „Kursk byl napaden… byla tam propaganda… můj nevlastní otec zemřel na začátku druhé vojenské operace… Byl jsem trochu zmatený… Něco mi prostě proběhlo hlavou,“ popsal Sergej okolnosti svého odvodu.
Server nicméně uvedl, že podle dostupných zdrojů byl Sergej den před tím, než skončil u odvodní komise, zadržen policií se třemi gramy mefedronu (syntetická stimulační droga – pozn. ed.) v kapse a zřejmě se chtěl vyhnout vězení.
Předplatné na život
K přesunutí do týlu armády ovšem nestačí jen jednorázový úplatek jednoho milionu rublů, ale podle informací ruských vojáků je třeba i „předplatné“ v přepočtu mezi 27 a 40 tisíci korun měsíčně. Podle odhadů jednoho vojáka jeho velitel takovou dohodu uzavřel s nejméně 20 lidmi.
Vojáci jsou zároveň kromě privilegií nuceni platit i za své přestupky. Za ty velitelé většinou vyžadují platbu v podobě alkoholu. Podle vojína Ilji vojáci musí zaplatit koňakem v ceně 1600 rublů (zhruba 430 korun), pokud se neholí nebo třeba když velitele jednotky předjedou autem.
V případě, že velitelé nachytají vojáka s kocovinou, musí zaplatit dvěma bednami šampaňského. Často se také platí vodkou. „Vojáci jsou tady za otroky,“ shrnul Ilja situaci v ruské armádě.
Mimoto si pěšáci navíc musí pořizovat armádní vybavení na své náklady. Ruská armáda údajně dodává výstroj pouze elitním výsadkovým a speciálním jednotkám. „Pokud nechcete utrácet peníze za dobrý pár bot a slušnou neprůstřelnou vestu, půjdete do bitvy v teniskách,“ uvedl voják Maxim pro The Economist.
Trest za odmítnutí
Pokud platit odmítnou, ať už za výhody nebo za přestupky, velitelé je potrestají. Vojáci můžou nakonec skončit v jámě, kde jsou mučeni. Andrej Bykov odmítl odevzdat svým nadřízeným dva miliony rublů (zhruba 540 tisíc korun), které obdržel jako odškodnění za zranění.
Podle jeho matky byl spoután a po dobu několika dní bit. Poté byl přivázán ke stromu a zastřelen. Server Vjorstka identifikoval nejméně sto velitelů, kteří vraždu vlastních vojáků nařídili, nebo ji dokonce osobně vykonali.
„Řekli mi, že ho ubili k smrti. Leží tam v lesním pásu v Halycinivce. Kluci mi dokonce můžou ukázat, kde to je. Ale vyšetřovatelé nic nedělají. Bojí se, jen se bojí. Jsem v šoku. Ten kluk tam leží od 8. května. Nemůžu ho pohřbít, nemůžu s tím nic dělat,“ řekla Bykovova matka serveru Vjorstka.
„Zacházení jako s dobytkem, nebo hůř.“ Nepohodlné ruské vojáky drží v malém sklepě
Policie hledá falešné bankéře, obrali ženu o 800 000 Kč. Jednoho ukázala na videu
Pražští kriminalisté pátrají po zatím neznámých pachatelích, kteří vylákali z třiačtyřicetileté ženy téměř 800.000 korun. Podvodníci využili scénář s telefonáty falešného policisty a pracovníka České národní banky (ČNB).
Od "zničení civilizace" k "naprostému vítězství". Příměří skrývá problematický detail
Za naprosté vítězství pro USA označil americký prezident Donald Trump dohodu s Íránem o 14denním příměří. O íránský obohacený uran bude podle něj "dokonale postaráno". V rozhovoru pro AFP vyjádřil přesvědčení, že Teherán pomohla přivést k jednacímu stolu Čína. Příměří se ale podle AP ocitlo v nejistotě poté, co Írán zveřejnil různé verze tohoto plánu, který má sloužit jako základ pro jednání.
ŽIVĚ Utichnou údery? Válčící strany kývly na příměří, klíčem k jednání bude osud Hormuzu
Americký prezident Donald Trump v noci na středu prohlásil, že se s Íránem dohodl na dvoutýdenním příměří, a to necelé dvě hodiny před vypršením termínu, kdy měl zničit „celou civilizaci“. Trump uvedl, že dohoda o příměří byla uzavřena za podmínky, že Írán bude souhlasit se znovuotevřením kriticky důležitého Hormuzského průlivu.
I pohřeb může být plný života. La Fabrika uvádí inscenaci Vandy Hybnerové Funerál
Koncem března měla ve Slévárně divadla La Fabrika premiéru autorská inscenace, která s černým humorem a poetickou nadsázkou nahlíží na pohřeb jako na přirozenou součást života. Kabaretní představení o posledním rozloučení mění obávanou tryznu v rituál plný vzpomínek, smíchu, přijetí a groteskních divadelních etud.
Svoboda volby rodičky není absolutní, rozhodl soud. Případ se týká domácího porodu
Svoboda volby rodičky ohledně místa a způsobu porodu není absolutní, končí tam, kde začíná povinnost chránit život a zdraví dítěte, rozhodl Nejvyšší soud (NS). Odmítl dovolání podmínečně potrestané matky, která je zároveň profesí porodní asistentka.