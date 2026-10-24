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Zahraničí

Vodní děla, slzný plyn. Ve Francii vyšlo do ulic 800 000 lidí, čtvrt milionu v Paříži

Second nationwide day of protests against the cost of living in France
Second nationwide day of protests against the cost of living in France
Second nationwide day of protests against the cost of living in France
France Protests
Second nationwide day of protests against the cost of living in France
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Maskovaný muž v Paříži hází předmět během střetů s policií, která proti demonstrantům použila slzný plyn |
Foto: REUTERS – Dylan Martinez
ČTK
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Ve Francii v sobotu protestuje 800.000 lidí, z toho čtvrt milionu v Paříži. S odkazem na odpolední sdělení odborů o tom informuje agentura AFP. Pařížská prefektura předtím informovala, že městem dnes prošel protestní průvod 110 000 lidí.

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Požadovali lepší veřejné služby a protestovali proti vysokým životním nákladům. Policie proti účastníkům v závěru nasadila slzný plyn a vodní děla, napsala agentura AP.

Průvod vyrazil podle zdroje AFP kolem 14:00 SELČ od Porte d'Italie v jižní části města a o tři hodiny později dorazil k Porte de Vincennes na východě. Policisté provedli více než 3000 kontrol a zadrželi 65 osob, uvedla policejní prefektura.

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Ministerstvo vnitra odhady počtu účastníků mírní. Podle AFP informuje, že v celé zemi protestuje 410 000 lidí.

Slzný plyn policie použila i v několika dalších městech včetně Lyonu, Clermont-Ferrandu a Štrasburku. V Nice a v Nantes pak podle francouzských médií nasadila vodní děla. V Toulouse utrpěl při střetu s bezpečnostními složkami v závěru demonstrace vážné zranění ruky 20letý muž.

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Ve Francii se před týdnem uskutečnily protesty proti zdražování, které svolalo protestní hnutí takzvaných žlutých vest a rovněž odbory a studentská a středoškolská hnutí. Podle různých zdrojů se jich zúčastnilo 550 000 až 800 000 lidí. Demonstrace tehdy provázely násilnosti, rabování obchodů nebo zapalování státních úřadů či radnic.

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Vláda se proto v sobotu rozhodla nasadit desetitisíce příslušníků bezpečnostních složek vybavených vrtulníky, drony i vodními děly. Úřady zároveň zakázaly neohlášené demonstrace a uzavřeny jsou některé kulturní instituce.

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