Vodní děla, slzný plyn. Ve Francii vyšlo do ulic 800 000 lidí, čtvrt milionu v Paříži

Ve Francii v sobotu protestuje 800.000 lidí, z toho čtvrt milionu v Paříži. S odkazem na odpolední sdělení odborů o tom informuje agentura AFP. Pařížská prefektura předtím informovala, že městem dnes prošel protestní průvod 110 000 lidí.
Požadovali lepší veřejné služby a protestovali proti vysokým životním nákladům. Policie proti účastníkům v závěru nasadila slzný plyn a vodní děla, napsala agentura AP.
Průvod vyrazil podle zdroje AFP kolem 14:00 SELČ od Porte d'Italie v jižní části města a o tři hodiny později dorazil k Porte de Vincennes na východě. Policisté provedli více než 3000 kontrol a zadrželi 65 osob, uvedla policejní prefektura.
Ministerstvo vnitra odhady počtu účastníků mírní. Podle AFP informuje, že v celé zemi protestuje 410 000 lidí.
Slzný plyn policie použila i v několika dalších městech včetně Lyonu, Clermont-Ferrandu a Štrasburku. V Nice a v Nantes pak podle francouzských médií nasadila vodní děla. V Toulouse utrpěl při střetu s bezpečnostními složkami v závěru demonstrace vážné zranění ruky 20letý muž.
Ve Francii se před týdnem uskutečnily protesty proti zdražování, které svolalo protestní hnutí takzvaných žlutých vest a rovněž odbory a studentská a středoškolská hnutí. Podle různých zdrojů se jich zúčastnilo 550 000 až 800 000 lidí. Demonstrace tehdy provázely násilnosti, rabování obchodů nebo zapalování státních úřadů či radnic.
Vláda se proto v sobotu rozhodla nasadit desetitisíce příslušníků bezpečnostních složek vybavených vrtulníky, drony i vodními děly. Úřady zároveň zakázaly neohlášené demonstrace a uzavřeny jsou některé kulturní instituce.
Obdivuje Putina a další diktátory. Trumpova neteř otevřeně o tajnostech strýcova života
Americký prezident Donald Trump podle své neteře Mary dlouhodobě stojí na straně ruského prezidenta Vladimira Putina a nemá zájem na úspěchu Ukrajiny. „Je na Putinově straně už od osmdesátých let, myslím,“ uvedla v rozhovoru pro britský podcast The Rest Is Politics: Leading. Amerického prezidenta podle ní přitahuje moc diktátorů a se spojenci jedná především prostřednictvím nátlaku a ponižování.
Nová česká senzace: Naderi exceloval. Trefil se i Souček, průšvihu nezabránil
Český fotbalový reprezentant Ryan Naderi přispěl gólem k výhře Rangers 4:0 nad St. Johnstone v 10. kole skotské ligy. Třiadvacetiletý útočník se v lize trefil popáté v sezoně a v tabulce střelců je na děleném druhém místě.
ŽIVĚ Slavia - Mladá Boleslav 0:1. Favorit dostal další komický gól, nafilmovanou penaltu VAR odvolal
Sledujte online přenos z utkání 12. kola fotbalové Chance Ligy mezi Slavií Praha a Mladou Boleslaví.
Zelení baroni. Komunisté je vyhodili ze škol a poslali na nejtvrdší práce do pohraničí
Během kolektivizace je z politických důvodů vyloučili ze zemědělských škol a poslali pracovat na státní statky v okrajových a pohraničních oblastech. Tato generace, která se stala obětí komunistického režimu, se později ironicky označovala za „zelené barony“.