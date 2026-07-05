Vlna zatýkání v Ankaře. Policie před summitem NATO kontroluje město

V Ankaře i v neděli, dva dny před summitem Severoatlantické aliance, pokračují úřady v zatýkání opozičních politiků, novinářů nebo ekologických aktivistů. V turecké metropoli jsou prakticky uzavřeny hlavní dopravní tepny a řadu míst kontroluje policie, čímž v Ankaře ochromila dopravu. Uvedla to agentura AFP.
Vlny zatýkání trvají v Turecku už dva týdny, důvodem jsou podle některých obavy z protestů v době summitu, který se koná 7. a 8. července.
Novinářky Buse Sötüglüová a Ceren Erdogduová, které pracují v zahraničních redakcích serveru T24 a televize Odav TV, jsou nyní ve vazbě. Zadrženy byly každá ve svém bytě. "Pořád nevíme, proč byla zadržena, ale myslíme, si, že to má co do činění se summitem NATO," řekl právník Sötüglüové Erman Ozturk.
Podle Ozturka se odehrály v posledních týdnech před úterním summitem podobné zásahy v několika provinciích, od Antalye na jihu až po Konyu v centrální části země. "Jak se zdá, cílem je zastrašit demokraty, levici a tisk," dodal.
Šéfredaktor magazínu Kaos GLYildiz Tar byl zadržen 23. června, aniž úřady sdělily důvod, informovala nezisková organizace na obranu lidských práv MLSA. Magazín cílí na komunitu LGBTQ+. Dnes úřady pozatýkaly desítky dalších lidí, opět bez udání důvodu, napsal deník Cumhuriyet.
Mnoha tureckým médiím a novinářům, z nichž někteří se summitů NATO účastní pravidelně, jako například Buse Sötüglüová, byla na úterní summit v Ankaře odepřena akreditace.
Turecké úřady podle opozice zatkly před summitem i právníky či ekologické aktivisty, protože se obávají, že by mohli v době konání summitu pořádat protesty. Některá turecká média také na konci června informovala, že místní úřady se na summit připravují i neformálními opatřeními.
Například taxikáři, kteří působí u letiště, blízko míst, kde se budou konat akce summitu, či u hotelů, kde budou ubytovány delegace, byli vyzváni, aby nosili šedé kalhoty a bílé košile, udržovali svá vozidla čistá, vítali zahraniční návštěvníky s úsměvem a nabízeli jim turecký med, kolínskou a vychlazené nápoje.
Turecká vláda také kvůli summitu NATO otevřela v polovině června u Ankary nové letiště, které vzniklo úpravou vojenské letecké základny a je určeno pro účastníky vrcholné schůzky. I po ní by mělo sloužit pouze jako VIP letiště. Deník Cumhuriyet rovněž napsal, že fasády domů podél trasy z nového letiště byly před summitem renovovány.
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