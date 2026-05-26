Vlna veder zastavila vlak do Nice. Cestující měli problém s dýcháním

Cesta z Paříže do Nice se během mimořádné vlny veder změnila pro stovky lidí v několikahodinové čekání u kolejí. Meteorologové varují, že podobné teplotní extrémy budou přicházet častěji.
Ve vlaku z Paříže do Nice začali mít cestující během jízdy problémy s dýcháním. Souprava podle místních médií neměla klimatizaci a v extrémním vedru se rychle proměnila v uzavřený prostor, ze kterého nebylo kam uniknout.
Vlak nakonec zastavil a stovky lidí vystoupily ven, kde museli téměř čtyři hodiny čekat u kolejí na přímém slunci. Na záběrech, které se šíří po sociálních sítích, cestující posedávají na schodech a snaží se najít alespoň trochu stínu, než na místo dorazí záchranáři.
Incident rychle vyvolal kritiku stavu francouzské veřejné dopravy. „Tato země se stává ostudou, zvláště její veřejná doprava,“ napsal na sociálních sítích jeden z cestujících. Jiní se ptali, jak je možné, že v roce 2026 jezdí na podobné trase vlak bez klimatizace.
Francie v pondělí 25. května zaznamenala nejteplejší květnový den v historii měření. Rekordy padly na více než 350 meteorologických stanicích, nejvýše teplota vystoupala u Hossegoru na jihozápadě země, kde naměřili 37,1 stupně Celsia.
Za extrémem stojí takzvaná tepelná kupole. Horký vzduch z Maroka zůstal uvězněný pod oblastí vysokého tlaku a teploty se v některých částech Evropy dostaly o 12 až 13 stupňů nad běžný květnový normál. Francie poprvé od zavedení systému v roce 2004 aktivovala oranžovou výstrahu před vedry, a to již v květnu.
Vedra si ve Francii podle předběžných údajů vyžádala nejméně sedm životů. Jeden člověk zemřel při sportu v Paříži, další u Lyonu, dva lidé zahynuli po stržení příbojem v Atlantiku a další se utopili.
Rekordy hlásí i Británie. V londýnských Kew Gardens naměřili 34,8 stupně a jih Anglie zažil první tropickou noc. Ve Španělsku pak mohou teploty vystoupat až k 38 stupňům a od středy se čekají tropické noci. Italské Lazio už omezilo práci venku mezi 12:30 a 16:00, opatření má platit až do 15. září.
Pro Česko je současná vlna veder varováním. Delší, teplejší a dříve začínající léta už nejsou jen problémem jihu Evropy a střední Evropa se bude muset stále častěji připravovat na počasí, které bylo ještě nedávno výjimečné.
