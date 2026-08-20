Vlna veder ve Francii dorovnala historický rekord, trvá už 23 dní

Délka vlny vedra, která začala ve Francii na konci července, dorovnala ve středu historický rekord z roku 1983. Uvedla to ve čtvrtek podle francouzských médií meteorologická služba Météo France. Vlna veder trvá již 23 dní. Od poloviny června většina dní ve Francii splňovala definici vlny veder.
Météo France se při hodnocení vlny veder řídí celostátním teplotním indexem. To je průměr celodenní teploty ze 30 meteorologických stanic. Ve středu index činil 24,7 stupně.
Vlna veder začíná, když jeden den index dosáhne alespoň 25,3 stupně nebo když dva dny po sobě činí alespoň 23,4 stupně. Vlna končí, pokud index klesne na maximálně 22,4 stupně nebo na 23,4 stupně alespoň dva dny po sobě. Podle propočtu agentury AFP 53 dní od poloviny června spadalo do vlny veder podle definice francouzské meteorologické služby.
V souvislosti s vysokými teplotami francouzské úřady v červnu a červenci zaznamenaly přes 7000 úmrtí navíc, než bylo obvyklé v tomto období v předchozích letech. Úřady však údaj o úmrtích souvisejících s vedry budou ještě upřesňovat. V roce 2025 bylo za celé léto úmrtí navíc souvisejících s vedry 5700.
Vysoké teploty ve Francii doprovází také malé množství srážek. Kvůli tomu se zhoršily problémy se suchem a zvýšilo se nebezpečí lesních požárů. Kvůli suchu a vysokým teplotám francouzské Alpy zaznamenávají vysoký počet sesuvů a pádu kamení, řekl agentuře AFP vědec Ludovic Ravanel z Národního střediska pro vědecký výzkum (obdoba Akademie věd).
Jen v okolí Mont Blanku bylo takových pádů odhadem 450. „Ještě před deseti či 20 lety byly takových případů desítky,“ uvedl Ravanel. Situace ohrožuje i turisty v okolí hory. Pád kamení u Mont Blanku v červenci zabil dva české turisty.
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