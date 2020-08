Vlna veder v Evropě polevuje, další se ale čeká už příští víkend

Sever a západ Francie po několikadenním horku ochladil oceánský vzduch a mraky. Nakonec teploty ustoupily i ve východních departmentech, z nichž 13 zůstávalo v oranžovém spektru stupnice, na níž nejvyšší teploty jsou označeny červeně. Stále velmi horký vzduch se tak drží už jen nad jihem Francie, v oblasti Středozemního moře.

Meteorologové ale čekají, že už ve středu se znovu vrátí vedro a teploty budou stoupat až do pátku. Na jihu a na východě země by mohlo horko trvat do 12. nebo 13. srpna, takže nová vlna může být delší než ta, kterou má Francie právě za sebou.

Některá francouzská média občany nabádají, aby se připravili na nový velmi horký víkend 8. a 9. srpna, kdy má být až 40 stupňů.

Vlna horkého počasí, která se týkala i jiných evropských zemí, přinesla mimořádně vysoké teploty do Španělska - na jeho severu v San Sebastiánu naměřili ve čtvrtek 42 stupňů, což bylo nejvíc od roku 1955, kdy se začaly tyto údaje registrovat.

V sobotu si na pláže u Baltského moře v německé spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko přišel letního počasí užívat rekordní počet lidí, napsala agentura DPA. Ve vnitrozemí byl na některých koupalištích takový nával, že správci museli uzavřít vstupy.

"Bunda místo kraťasů - léto si dělá krátkou přestávku," popisuje ovšem DPA očekávaný vývoj počasí v příštích dnech. Zatímco v pátek se rtuť teploměru v Rheinfeldenu na hranici se Švýcarskem vyšplhala na 38,5 stupně Celsia, začátkem týdne musejí lidé počítat s teplotami od 20 do 25 stupňů, za deště se ochladí dokonce na 15 až 19 stupňů. Od středy meteorologové předpovídají znovu příliv vysokého tlaku vzduchu, do Německa podle nich z východu přijde horký a suchý vzduch, teploty se opět dostanou k 35 stupňům a déšť nehrozí.