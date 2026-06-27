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Zahraničí

Vlna tropických veder v Evropě má tři hlubší příčiny. Překvapivě nepomáhá ani klimatizace

Vojtěch Štěpán
Vojtěch Štěpán
Vojtěch Štěpán

Za vlnou veder, která je v Evropě z hlediska měření zřejmě rekordní, stojí meteorologické jevy, jež nad kontinentem zadržují horký vzduch. Za jejich nynější neobvyklou délkou i intenzitou však stojí i složitější důvody.

Vedro, Paříž
Vlny veder zasáhly Evropu.Foto: Reuters – Tom Nicholson
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Teploty v Evropě budou během několika dní dosahovat až ke 40 stupňům Celsia. V noci pak mnohdy neklesnou pod 20. Nejde přitom pouze o nepříjemné vedro, ale pravděpodobně i rizikový atmosférický jev. V posledních čtyřech letech zemřelo v celé EU na následky horka přibližně 200 tisíc lidí. Každoročně pak na jeho následky umřou až stovky Čechů.

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Ačkoliv tropické teploty na kontinent zavítají každoročně, jejich intenzita a trvání jsou ovlivněny klimatickou změnou a dalšími faktory. Jak popisuje server Politico, prvním z nich je spalování fosilních paliv.

Globální teploty za dobu jejich spalování vzrostly v průměru globálně o 1,4 stupně. To znamená, že se vlny veder projevují na vyšší „základní linii“, která se navíc stále posouvá. Vědci přitom odhadují, že až globální oteplování dosáhne přibližně tří stupňů Celsia oproti předindustriální době, počet úmrtí z horka v Evropě se v porovnání se současným stavem zdvojnásobí, nebo dokonce ztrojnásobí.

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Jak pro Politico vysvětluje klimatická výzkumnice Mireia Ginesta z Oxfordské univerzity, klimatická změna nezpůsobuje jen hromadění teplého vzduchu nad Evropou. „Zvyšuje základní teplotu, na které fungují meteorologické systémy. V chladnějším klimatu by tato vlna veder byla méně intenzivní,“ vysvětluje.

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Druhým z důvodů, proč vlny veder Evropu tak citelně zasahují, jsou velká města. Právě v nich je přitom vedro největší. A to kvůli tepelným ostrovům, tedy místům, kde je výrazně tepleji než v okolí, což je dané především hustou zástavbou. 

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Jak ale popisuje server, ve velké části Evropy jsou domy navrhovány tak, aby zadržovaly teplo uvnitř, nikoli venku. Stejně tak vysokým teplotám napomáhá nedostatek vegetace v některých metropolích.

Problémem je i klimatizace, respektive její absence: vlastní ji zhruba pětina Evropanů. Chybí nejen v domovech, ale i v ostatních budovách či dopravních prostředcích. Tento týden tak například ve Francii kvůli vlně veder a chybějící klimatizaci ve školách museli zrušit vyučování ve více než 800 institucích a téměř 2 tisíce škol muselo překopat rozvrh vyučování.

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Klimatizace však může být i sama o sobě problémová. Znamená totiž také další spotřebu energie a vytváření odpadního tepla. Uvnitř budov je tak sice chladno, ale teplota na ulicích se i vlivem odpadního tepla zvyšuje ještě víc.

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Tím třetím důvodem, který za intenzivnějšími vlnami veder podle serveru stojí (ač nepřímo), jsou politická rozhodnutí. „Přestože plány Evropské unie na omezení emisí patří k nejambicióznějším na světě, vlády v posledních letech kladou větší důraz na oživení průmyslu a omezují politiku v oblasti klimatu, která je vnímána jako poškozující ekonomické ambice bloku,“ popisují novináři.

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