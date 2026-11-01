Vlk těžce zranil osmiletou dívku. Šelem přibývá, jednu věc při setkání nedělejte

V německém zooparku v Braniborsku vlk těžce zranil osmiletou dívku. Další dvě děti se podařilo ochránit ošetřovatelce. Útoky vlků na člověka jsou přitom v Evropě stále mimořádně vzácné – spolu s návratem šelem do přírody však roste i pravděpodobnost nečekaného a překvapivého setkání s touto šelmou. Pro některé evropské zemědělce pak představují vlci vážný problém.
K incidentu došlo ve středu v zooparku Johannismühle v německém Braniborsku, a to během předem rezervovaného programu pro děti. Při něm děti doprovázely ošetřovatele při práci se zvířaty.
Podle okresní správy Teltow-Fläming se útok odehrál ve výběhu arktických vlků při jejich napájení. Zraněnou dívku přepravil do nemocnice záchranářský vrtulník.
„Vlci, kteří jsou tam chováni, napadli dívku a těžce ji zranili,“ uvedl okresní úřad. Ošetřovatelka podle něj rychlým zásahem zabránila tomu, aby zvířata napadla také dvě další dívky přítomné na místě.
Policie nyní vyšetřuje pracovnici zooparku kvůli podezření z nedbalostního ublížení na zdraví. Zjišťuje, jak k incidentu došlo a zda někdo ze zaměstnanců nepochybil.
Návrat vlků do Evropy
Zoopark byl dočasně uzavřený. Jeho vedení uvedlo, že plně spolupracuje s úřady a rodině zraněné dívky poskytuje podporu. Okresní správa chce prověřit bezpečnostní pravidla i provozní postupy zařízení.
Veterinární správa plánuje také kontrolu z hlediska ochrany zvířat. Zatím není k dispozici odborné posouzení zdravotního stavu a chování vlka, případně dalších vlků, kteří se mohli na incidentu podílet, informoval německý server Tagesschau.
K útoku došlo jen pár dní poté, co odborný časopis Science věnoval obsáhlý článek návratu vlků do evropské přírody.
Časopis připomíná, že přestože útoky vlků na člověka bývají silně medializované, jsou extrémně vzácné. Jmenuje nicméně několik incidentů z posledních let, včetně útoku vlka Brama na šestiletého chlapce v Nizozemsku loni v létě.
Nebylo to přitom poprvé, co Bram na někoho zaútočil, a nakonec byl i přes protesty ekologických organizací v prosinci 2025 utracen.
Útok Brama a smrt Dollyho
Letos v Hamburku zabloudil vlk do města poté, co se pravděpodobně ztratil smečce. Když zmatenému zvířeti žena, která si myslela, že jde o psa, pomohla projít skleněnými dveřmi, kousl ji do obličeje. Šelmu nakonec úřady odchytili, když se snažila přeplavat jezero uprostřed města, a následně byl vlk opatřen sledovacím obojkem a navrácen do přírody.
Setkání s vlkem roste úměrně s tím, jak se šelma vrací do evropských zemí, kde byla dříve zcela vyhubena. Podle článku Science žije v Evropě přibližně 23 tisíc vlků, zatímco v roce 2012 jich bylo kolem 12 tisíc. Samotný růst populace ale neznamená, že by v Evropě úměrně přibývalo útoků na lidi, připomíná časopis.
Spolu s nárůstem vlčí populace se mění i evropská legislativa. Loni Evropská unie změnila status vlka z přísně chráněného na chráněného. Konkrétní pravidla si ale určí jednotlivé členské země.
V debatě o změně se připomínala také smrt Dollyho, oblíbeného poníka předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové. V roce 2022 ho na rodinném pozemku v Dolním Sasku totiž zabil vlk.
Právě útoky vlků na hospodářská zvířata představují pro některé evropské zemědělce vážný problém. Evropská komise uvádí, že vlci v EU podle dostupných údajů každoročně zabijí nejméně 65 500 hospodářských zvířat. V naprosté většině případů jde o ovce a kozy.
Co dělat a nedělat při setkání
Německé ministerstvo životního prostředí upozorňuje, že setkání s vlkem je možné při pěších túrách nebo jízdě na kole v německé přírodě. Podle úřadu k setkání na vzdálenost menší než sto metrů obvykle dochází jen tehdy, když vlk člověka dosud nezaznamenal – například kvůli směru větru.
Pokud si člověka všimne, většinou se nejprve zorientuje a poté se stáhne. Přiblížení může souviset například se zvědavostí nezkušeného vlčího mláděte nebo se zájmem o psa či ovce v blízkosti člověka.
Při setkání s vlkem je podle ministerstva třeba zachovat klid a udržovat si odstup. Pokud se zvíře nestahuje a situace člověku není příjemná, měl by na sebe hlasitě upozornit nebo zatleskat. Utíkat se nedoporučuje, protože to může u zvířete vyvolat snahu člověka pronásledovat.
Pokud se vlk navzdory očekávání začne přibližovat, doporučuje ministerstvo zůstat stát, narovnat se a pokusit se zvíře zastrašit. Člověk může hlasitě mluvit, křičet nebo tleskat, nevylučuje ani hození předmětu směrem k vlkovi.
Podle doporučení je v takové situaci vhodnější udělat krok směrem k vlkovi než ustupovat. Zvířeti je zároveň třeba ponechat prostor k ústupu a v žádném případě se ho nepokoušet lákat ani krmit.
Pokud má člověk s sebou psa, měl by ho přivolat a držet na vodítku. Vlk může psa vnímat jako konkurenta nebo ho může zaujmout jeho přítomnost. Setkání s vlkem je také vhodné nahlásit příslušnému orgánu, zejména pokud se zvíře chová neobvykle nebo opakovaně vyhledává blízkost lidí.
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