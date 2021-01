Vlivní republikáni povstali proti Trumpovi, boj o směřování strany začíná

Jen týden před odchodem z úřadu prezidenta USA se Donald Trump dvojnásobně zapsal do historie. Je prvním prezidentem, proti kterému byl dvakrát uplatněn impeachment. A v Kongresu pro jeho možné odvolání z funkce hlasoval dosud rekordní počet zákonodárců z jeho vlastní strany.

Donald Trump za sebou zanechá nejen ostře rozdělenou americkou společnost, ale také štěpící se Republikánskou stranu. Podle některých historiků lze v americké moderní historii těžko najít paralelu, kdy by společenská a politická scéna byla takto rozpolcená.

"Je to mimořádná chvíle, skutečně bez obdoby v historii. Nenalézám jiný okamžik, kdy by se tmel, který nás spojuje, takovým způsobem rozpadal," uvedl historik Jay Winick pro New York Times.

Co je impeachment Proces odvolání amerického prezidenta z úřadu může zahájit Sněmovna reprezentantů, dolní komora Kongresu. Horní komora Kongresu, Senát, pak vystupuje jako soud. Ke zbavení prezidenta funkce je zapotřebí souhlasu dvou třetin přítomných senátorů. Prvním obžalovaným prezidentem USA byl Andrew Johnson v roce 1868. Jako druhý prezident v historii čelil impeachmentu Bill Clinton kvůli aféře s Monikou Lewinskou.

Ke všem demokratům se ve středečním hlasování o impeachmentu ve Sněmovně reprezentantů přidalo i deset republikánů. V ústavní žalobě obvinili Trumpa, že "podněcoval povstání", když minulou středu po jeho hodinovém projevu ve Washingtonu jeho příznivci násilně zaútočili na Kongres.

"Víme, že prezident Spojených států podnítil povstání, ozbrojenou rebelii proti naší zemi. Musí odejít, představuje jasné a přítomné nebezpečí pro národ, který milujeme," zdůvodnila žalobu demokratická předsedkyně sněmovny Nancy Pelosiová.

Už ne tak jednotná Republikánská strana

Z druhé strany politického spektra zazněla velmi podobná slova od kongresmanky Liz Cheneyové, které je třetí nejvýše postavenou osobností Republikánské strany ve sněmovně. "Prezident Spojených států ten dav svolal, shromáždil ho a zapálil oheň k tomuto útoku. Nikdy předtím prezident Spojených států více nezradil svůj úřad a svoji přísahu ústavě," uvedla Cheneyová, proč hlasovala pro Trumpovo obvinění.

S dalšími devíti kolegy, kteří se k ní připojili, sice byli v republikánském táboře v naprosté menšině (197 republikánů naopak hlasovalo proti impeachmentu), ale strana za prezidentem už nestojí zdaleka tak jednotně jako během prvního Trumpova impeachmentu v prosinci 2019.

Tehdy pro prezidentovo obvinění nezvedl ve sněmovně ruku ani jediný republikán. A předem také už bylo zcela jisté, že v Senátu republikáni následně smetou žalobu ze stolu a prezident zůstane v úřadě.

Předseda republikánů v Senátu Mitch McConnell tehdy obvinil demokraty ze "zneužití moci" a své kolegy v Senátu veřejně vyzval, aby žalobu odmítli. K demokratům se pak přidal pouze Mitt Romney, který měl už předtím s Trumpem dlouhodobé spory.

Tentokrát ovšem Mitch McConnell nechává otevřené dveře možnosti, že bude hlasovat pro potvrzení ústavní žaloby. "Ještě jsem se definitivně nerozhodl, jak budu hlasoval, chci si vyslechnout právní důvody, které budou v Senátu předloženy," prohlásil McConnell těsně předtím, než sněmovna ve středu odhlasovala impeachment.

Podle amerických médií tím McConnell dal republikánům v Senátu volnou roku, ať každý hlasuje sám za sebe. Zatím není jasné, kdy se bude impeachment v Senátu projednávat, do Trumpova odchodu z Bílého domu se to už nestihne. Od konce příštího týdne přejde Senát pod kontrolu demokratů, kteří pak budou určovat jeho jednací program.

"Ale nemylte se, proces impeachmentu se bude v Senátu konat, bude se hlasovat o obvinění prezidenta. A když bude obviněn, bude se pak hlasovat o zákazu, aby mu bylo znemožněno znovu kandidovat," prohlásil ve středu nastupující demokratický šéf Senátu Chuck Schumer.

Boj o směřování strany

Schumer tím potvrdil, že důvodem, proč se Senát bude Trumpovým formálním odvoláním z funkce zabývat i po jeho faktickém odchodu z Bílého domu, je právě snaha zamezit, aby se mohl vůbec pokusit v roce 2024 znovu kandidovat na prezidenta.

Pro potvrzení impeachmentu a Trumpovo odvolání z funkce by se k demokratům muselo v Senátu přidat nejméně 17 republikánů. Americká média jsou zatím spíše skeptická, že se tak stane. Zároveň ale komentátoři a analytici upozorňují, že za končícím prezidentem začal boj o příští vedení a směřování Republikánské strany.

Monolitní, neprůstřelná podpora zevnitř strany, na kterou se Trump mohl zcela spolehnout do listopadových prezidentských voleb, se za poslední dva měsíce, které uběhly od voleb, začala drolit.

Někteří republikáni dali od prezidenta ruce pryč už v polovině prosince, kdy sbory volitelů v jednotlivých státech USA potvrdily vítězství demokrata Joea Bidena. Trump ale nadále pokračoval ve zpochybňování voleb, stále tvrdí, že volby byly zmanipulované a Biden vyhrál podvodem.

Události minulé středy, kdy Trump během projevu ve Washingtonu vyzval své příznivce, "ať jdou na Kongres a ukážou mu sílu", pak rozetnuly Republikánskou stranu ve dví. Většina zákonodárců, především ve Sněmovně reprezentantů, ještě stojí za Trumpem.

V hlasování, které se konalo už po útoku na Kongres, byly dvě třetiny republikánů stále proti potvrzení Bidenova vítězství ve volbách. Prezident má na své straně stále i většinu voličské základny. Podle průzkumu pro web Politico by ho aktuálně v hypotetických primárkách volilo 42 procent republikánů. Před dvěma měsíci to bylo ovšem ještě 54 procent. A především - proti Trumpovi poprvé za jeho prezidentství otevřeně vystoupily silné republikánské osobnosti. Jednou z nich je zmíněná kongresmanka Liz Cheneyová, dcera bývalého amerického viceprezidenta Dicka Cheneyho.

V Senátu jsou to například republikáni Ben Sasse nebo Tom Cotton, kteří sice ve většině souhlasí s obsahem Trumpovy politiky, ale tvrdí, že jeho styl a složitá osobnost odrazují voliče. A minulostí je i naprostá loajalita, kterou měl k Trumpovi jeho viceprezident Mike Pence.

Problémy v byznysu

Minulou středu Pence odmítl Trumpův nátlak, aby v Kongresu zablokoval potvrzení Bidenova vítězství. Prezident ho za to následně veřejně napadl, že "nemá dost odvahy". Trumpovi skalní příznivci si tak sice Pence přeřadili do tábora nepřátel, ale podle některých komentátorů by se právě Pence teď mohl pokusit zvednout prapor Republikánské strany v éře po Trumpovi.

Od Trumpa se také odvrací svět amerického byznysu. Už několik bank, například Deutsche Bank AG, newyorská Signature Bank či floridská Professional Bank, oznámilo, že končí spolupráci s prezidentovou firmou The Trump Organization. Proti Trumpovi se veřejně postavilo i vlivné Sdružení amerických výrobců, které zastupuje 14 000 firem ve všech státech USA.

Dopadá to i na ty republikánské kongresmany, kteří stále zůstávají naprosto loajální Trumpovi. Mnohé velké firmy a další donátoři zavírají kohoutky sponzoringu. Podle šéfa letecké společnosti Delta Air Lines Eda Bastiana budou mít kongresmani, kteří minulou středu hlasovali proti potvrzení Bidenova vítězství, "velké finanční problémy".

"Když vidíte, co se stalo, a sledujete podíl některých senátorů a kongresmanů na podněcování násilí, musíte přehodnotit svou donátorskou strategii," uvedl Ed Bastian pro Financial Times.

Donald Trump ve středu na videu zveřejněném na oficiálním twitterovém účtu Bílého domu impeachment nijak nekomentoval. Vyzval Američany, "aby překonali vypjatost momentu a sjednotili se jako americký národ".

Jenže Washington, kam se do středeční inaugurace přesune 25 000 plně ozbrojených příslušníků Národní gardy, připomíná město ve válce. Prezident vyhlásil nouzový stav a FBI varuje před dalším možným násilím.

Nastupující prezident Joe Biden svoji nadcházející inauguraci tematicky zarámoval sloganem "Amerika sjednocená". Podle historičky Brendy Wineappleové, jak uvedla pro Washington Post, "ale Amerika už snad ani nemůže být více rozdělená, než je právě teď".

Video: Klíčové okamžiky středečního útoku na Kongres