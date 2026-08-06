Další tajné jednání o válce na Ukrajině. Mocnosti byly přítomné, Kyjev vynechaly

Bývalí vysocí představitelé předních evropských spojenců Ukrajiny se tajně setkali s nejmenovaným bývalým představitelem Kremlu. Společně zkoumali možná budoucí mírová jednání. Podle dostupných informací se schůzky neúčastnil žádný zástupce Ukrajiny. Přinejmenším jedno podobné jednání mezi bývalými evropskými a ruskými představiteli se uskutečnilo nedávno.
Americká agentura Bloomberg ve středu uvedla, že se schůzka uskutečnila v červenci ve Vídni. Přesný den jejího konání ale není znám. Podle zdrojů agentury obeznámených s jednáním se jí zúčastnili bývalí vysocí političtí představitelé z Británie, Francie, Německa a Ruska.
Za západní stranu se jednání zúčastnili bývalý britský poradce pro národní bezpečnost Tim Barrow, bývalý německý státní tajemník a někdejší velvyslanec EU v Rusku Markus Ederer a Pierre Vimont, zkušený francouzský diplomat, bývalý generální tajemník Evropské služby pro vnější činnost a nynější vedoucí pracovník think-tanku Carnegie Europe.
Zdroje Bloombergu však odmítly zveřejnit totožnost bývalého představitele Kremlu, jenž se jednání účastnil.
Zákulisní diplomacie
Německé ministerstvo zahraničí uvedlo, že o jednání „nemá žádné informace“, a odmítlo, že by se na něm podílel německý diplomatický aparát. Mluvčí britské vlády uvedl, že Londýn „podporuje snahy o dosažení spravedlivého a trvalého míru pro Ukrajinu“, ale ke schůzce se nevyjádřil. Francouzské ministerstvo zahraničí rovněž odmítlo komentář. Kreml informace o schůzce také nekomentoval, uvedl Bloomberg.
Podobná setkání, označovaná jako neformální či zákulisní diplomacie, umožňují bývalým politikům a expertům zkoumat možné cesty k řešení konfliktů, aniž by tím zavazovali své vlády k určitému postoji. Účastníci následně mohou své poznatky sdílet se současnými představiteli a případně ovlivňovat skutečnou politiku.
Diplomacie tohoto typu ale zároveň naráží na citlivou otázku, zda se o možné budoucnosti Ukrajiny nemluví bez její účasti. Kyjev dlouhodobě odmítá, aby se o podmínkách ukončení války rozhodovalo bez jeho zapojení.
Zkušení organizátoři
Jednání podle Bloombergu iniciovala švýcarská organizace Centrum pro humanitární dialog (Center for Humanitarian Dialogue), která se specializuje na mediaci v ozbrojených konfliktech. Organizace působí ve světových krizových oblastech už od roku 1999 a spolupracuje s vládami, mezinárodními institucemi i znepřátelenými stranami.
Na Ukrajině působí od roku 2014 a po ruské invazi v roce 2022 se podílela například na vytváření evakuačních tras pro civilisty nebo na podpoře jednání o Černomořské obilné iniciativě, která dříve umožnila obnovit vývoz ukrajinského obilí přes Černé moře.
K podobnému kontaktu přitom došlo už dříve. V červenci ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev potvrdil, že Baku hostilo tajné jednání bývalých německých a ruských představitelů. Německý kancléř Friedrich Merz následně jakékoli zapojení německé vlády odmítl a prohlásil, že o iniciativě nevěděl.
Evropští lídři v posledních měsících nicméně opakovaně hovoří o možnosti přímých jednání s Ruskem. Kreml však odmítá, že by Evropská unie mohla vystupovat jako prostředník v mírových rozhovorech o Ukrajině, píše například ruský exilový server The Moscow Times.
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