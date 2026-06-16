Vlci se vrací v plné síle. Poláci poprvé natočili, jak si smečka troufla na stádo zubrů

Evropský zubr bývá označován za „krále lesa“, který nemá přirozených nepřátel. V Polsku se ale smečka vlků rozhodla jeho právo na tento titul zpochybnit. V Bělověžském pralese se tak odehrálo setkání, které může změnit pohled na jedno z nejikoničtějších zvířat Evropy.
Video vzniklo už loni v září, ale zveřejněno bylo až na konci letošního května jako součást odborné studie v časopise Ecology and Evolution. Jejími autory jsou Robin Wijnands a Tomasz Borowik z Výzkumného institutu savců Polské akademie věd v Bělověži. Podobné záběry jsou mimořádně vzácné.
Záběry z fotopasti ukazují sedm vlků, kteří se zaměřili na skupinu zubrů. Predátoři se soustředili zejména na novorozené mládě, které se jim podařilo začít odtahovat. V tu chvíli je ale zaženou dvě dospělé samice zubrů.
Útok tím však neskončil. Vlkům se podařilo mládě znovu uchvátit, opět je ale odehnali dospělí zubři. Ti následně mládě obklopili a definitivně tak smečku donutili útok vzdát.
Podle autorů studie nové záběry spolu s dalšími nedávnými pozorováními naznačují, že by bylo namístě přehodnotit zažitý obraz zubra jako „krále lesa“, který nemá přirozené nepřátele.
Výzkumníci zároveň upozorňují, že je potřeba lepší porozumění vztahům mezi zubry a vlky. Právě ty mohou mít v budoucnu dopady na ochranu i management obou druhů.
„Ačkoli se odstřel evropských zubrů obecně neprovádí kvůli jejich chráněnému statusu, predace přirozenými predátory by mohla v případě většího rozsahu pomoci udržovat jejich populační velikost,“ uvádějí autoři.
Polská ikona
Evropský zubr je považován za jedno z nejikoničtějších zvířat Polska. Zhruba před sto lety byl přitom ve volné přírodě vyhuben, ale jeho návrat umožnily rozsáhlé reintrodukční programy zahájené od 50. let minulého století.
Dnes má Polsko největší populaci zubrů na světě – ve volné přírodě žije více než 2800 jedinců, často i poblíž lidských obydlí. Nejpočetnější stáda se však nacházejí v okolí Bělověžského pralesa, jednoho z posledních zbytků původních evropských pralesů.
Každoroční zimní sčítání letos ukázalo, že v polské části Bělověžského pralesa žije téměř 1200 zubrů. Oproti loňsku jde o další nárůst, uvádí polský server Notes from Poland.
Střet zubrů se zubrem
S rostoucí populací se ale zvyšuje i počet střetů s lidskou činností. Roku 2023 došlo k několika srážkám s polskými vojenskými vozidly. Letos v březnu zase tři zubry srazil vlak – ten byl přitom ironicky pojmenovaný Żubr, tedy polsky „zubr“.
Podle polských zemědělců zubři představují i rostoucí problém – stále častěji opouštějí les a způsobují škody na úrodě. Zemědělci proto požadují zásah úřadů.
Podobně působivý jako návrat zubrů je v Polsku i návrat vlků. Ti byli v Polsku také prakticky vyhubeni – před druhou světovou válkou jich v zemi přežívalo jen zhruba sto.
Ochrana zavedená v 90. letech ale vedla k jejich postupnému návratu. Dnes se jejich populace odhaduje na více než 3500 jedinců, z toho 400 až 500 žije v oblasti Podlesí, kde se nachází i Bělověžský prales.