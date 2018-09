před 1 hodinou

Ve Zlíně srazil ve středu ráno expres člověka. Kvůli nehodě je přerušený provoz mezi stanicemi Zlín střed a Zlín-Malenovice. Vyplývá to z informací na webu Českých drah. Expres jedoucí ze Zlína do Prahy srazil člověka pohybujícího se v kolejišti po 5:00. "Probíhá zásah složek Integrovaného záchranného systému a následné vyšetřování," uvádí web Českých drah. Vlaky mezi stanicemi Zlín střed a Zlín-Malenovice by se podle něj mohly znovu rozjet kolem 7:25. Cestující mohou v úseku Zlín střed - Otrokovice použít městskou hromadnou dopravu.