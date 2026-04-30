„Vlak už se rozjel, Babiš ho nezastaví.“ Nerudová říká, co má premiér udělat kolem emisních povolenek

Od roku 2028 má začít platit ETS2, tedy způsob, jak chce Evropská unie regulovat emise a podpořit dekarbonizaci. Evropský parlament měl k návrhu připomínky, jimiž se zabýval Výbor pro životní prostředí a zpravodajka Danuše Nerudová. Ta ve speciální epizodě pořadu Spotlight News ve Štrasburku hovoří o tom, jaké změny nakonec prosadila a co by měl nyní udělat český premiér Andrej Babiš (ANO).
Systém ETS 2 je nový mechanismus obchodování s emisemi, který má fungovat do roku 2028. Jeho účelem je řešit emise CO2. Proč je vlastně potřeba?
Systém by měl začít být používán od ledna 2028. Je potřeba, protože se snažíme dekarbonizovat ekonomiku, takže se začalo u průmyslu a teď se postupuje směrem k domácnostem. Myslím, že naléhavost je viditelná zejména v tuto chvíli, kdy máme válku v Íránu a máme krizi v Hormuzském průlivu.
Dívala jsem se, že dneska (rozhovor byl nahráván ve středu – pozn. red.) byl barel ropy Brent za 114 dolarů, ceny ropy raketově rostou. Ukazuje se, že je potřeba zbavit se závislosti na fosilních palivech. Proto ten systém ETS 2, který nás má dovést k tomu, abychom těmito krizemi nebyli postihováni.
Kolem ETS2 je spousta různých informací, je vůči němu namířeno hodně kritiky. Kritici se obávají, že na něj doplatí občané členských států. Vy jste v prosinci řekla, že nedopustíte, aby na to doplatili čeští občané. Povedlo se vám to?
Jsem ve výboru. Tím hlasováním a vyjednáním výjimek, která třeba vyjmou budovy určené k bydlení nebo sníží strop ceny emisní povolenky o jednu třetinu, jsem udělala maximum možného. Evropský parlament nemá právo iniciovat legislativu, to může Evropská komise.
My tou zprávou Evropskou komisi zavazujeme a dáváme jí termín, což je březen příštího roku, aby s touto legislativou přišla. Domnívám se, že jak Evropská komise navrhla cenově stabilizační mechanismus, tak tam bylo potřeba doplnit ještě další pojistky, abychom zabránili dopadům na domácnosti nebo je velmi výrazně snížili.
Proto jsem vyjednala tři hlavní věci, u nichž chceme po komisi, aby je navrhla do legislativy. Za prvé, aby domácnosti, které topí uhlím, mohly dostávat přímé kompenzace ze Sociálního klimatického fondu. Za druhé, aby Evropská komise umožnila členským státům, které o to požádají, dočasně vyjmout budovy určené k bydlení. A za třetí se podařilo snížit strop na cenu emisní povolenky asi o jednu třetinu, protože ten návrh komise v dnešních cenách byl zhruba 58 euro. My se v dnešních cenách bavíme teď o 45 eurech.
Mandát Evropského parlamentu, který jsem dostala do trialogu (trialog je třístranné vyjednávání mezi Evropským parlamentem, Radou EU a Evropskou komisí – pozn. red.), je poměrně silný, 433 hlasů, tak by komise měla ta opatření do legislativy navrhnout. Já jsem v parlamentu opravdu udělala maximum možného.
Teď je to na Andreji Babišovi. Andrej Babiš měl jako součást kampaně, že zruší ETS 2. To se úplně nepovede, protože 16 členských zemí už to implementovalo, devět dokonce v rámci toho vybírá nějakým způsobem peníze. Ale teď má unikátní příležitost tím, co já jsem dojednala, zdvihnout ten prapor a pomoct v trialogu vytvořit tlak tak, aby ve výsledné pozici tyto návrhy byly.
Pevně věřím, že využije tuto situaci, a nabádám ho k tomu. Otevřeně jsem před vyjednáváním i v jeho průběhu hovořila o tom, že jsem připravena spolupracovat jak s ním, tak s ministrem životního prostředí. Potřeba ale je, aby okamžitě začali pracovat a vyjednávat se státy, které chtějí totéž, což je třeba Polsko nebo Itálie.
Na pořadu jsou další jednání, povede to do trialogu. To znamená, že to budou řešit i členské státy. Co vlastně čekáte od české vlády, která, jak jste zmínila, odmítá ETS 2 jako celek?
To, že si dali do usnesení vlády, že nebudou implementovat ETS 2, je střelení se do nohy. Vláda na sebe žaluje Evropské komisi, že nebude implementovat evropské právo. Evropská komise samozřejmě, pokud se nebude implementovat evropské právo, zahájí proceduru o neimplementaci evropského práva, kde jsou poměrně vysoké pokuty.
Po tu dobu občané nebudou mít přístup k 52 miliardám v Sociálním klimatickém fondu, třeba právě proto, aby si koupili jiný kotel, aby dekarbonizovali svůj zdroj vytápění, aby jim nerostly náklady na bydlení.
Čili toto je naprosto špatná cesta, protože ten vlak se rozjel, Andrej Babiš ho nezastaví, nemá k tomu dostatečnou většinu v radě, ale teď má možnost velmi výrazně snížit dopady tohoto systému na domácnosti. Pevně věřím, že se toho zhostí a že tu příležitost využije, protože já jsem si svůj domácí úkol udělala, já jsem tu práci v Evropském parlamentu odvedla. A teď je to na něm.
Pomůže klíčový návrh ze zprávy Danuše Nerudové zabránit skokovému zdražení tepla či benzinu v případě dalších krizí? Co se bude dít, když emisní povolenky v takzvané rezervě tržní stability dojdou? Co když budou domácnosti chtít nadále využívat fosilní paliva? A proč je Česko zelený tygr?
