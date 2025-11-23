Zahraničí

Vlak Českých drah vykolejil v Německu. Zřejmě projel návěstidlo

před 4 hodinami
Osobní vlak Českých drah (ČD) v sobotu ráno vykolejil na přeshraniční železniční trati z Karlových Varů do Německa nedaleko německého města Johanngeorgenstadt. Strojvedoucí i cestující motorové jednotky 844 RegioShark vyvázli bez zranění, uvedl dnes server Zdopravy.cz.
Strojvedoucí i cestující motorové jednotky 844 RegioShark vyvázli bez zranění. Ilustrační snímek.
Strojvedoucí i cestující motorové jednotky 844 RegioShark vyvázli bez zranění. Ilustrační snímek. | Foto: Pexels

Podle německých médií strojvedoucí pravděpodobně projel návěstidlo zakazující jízdu. Vlak byl poté odkloněn na kusou kolej, kde prorazil zarážedlo. Mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová sdělila, že příčiny nehody se vyšetřují. 

V obtížném terénu zasahovaly záchranné jednotky německého dopravce Deutsche Bahn, včetně technického vlaku s jeřábem, a také týmy technické pomoci. Soupravu se podařilo vrátit na koleje dnes před 16:00.

Horská část železnice z Karlových Varů do Potůčků, respektive do Johanngeorgenstadtu, je v úseku od Nejdku druhou nejvýše položenou tratí v Česku. Nazývá se Krušnohorský semmering a byla dokončena v roce 1899.

 
