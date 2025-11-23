Vlak Českých drah vykolejil v Německu. Zřejmě projel návěstidlo

Podle německých médií strojvedoucí pravděpodobně projel návěstidlo zakazující jízdu. Vlak byl poté odkloněn na kusou kolej, kde prorazil zarážedlo. Mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová sdělila, že příčiny nehody se vyšetřují.
V obtížném terénu zasahovaly záchranné jednotky německého dopravce Deutsche Bahn, včetně technického vlaku s jeřábem, a také týmy technické pomoci. Soupravu se podařilo vrátit na koleje dnes před 16:00.
Horská část železnice z Karlových Varů do Potůčků, respektive do Johanngeorgenstadtu, je v úseku od Nejdku druhou nejvýše položenou tratí v Česku. Nazývá se Krušnohorský semmering a byla dokončena v roce 1899.