Třicet vlád manipulovalo s informacemi na sociálních sítích, tvrdí studie Freedom House

před 1 hodinou

Minimálně 30 vlád se v minulém roce zapojilo do utváření veřejného mínění ve snaze posílit oficiální stanoviska nebo bojovat s kritiky. V osmnácti případech prý dezinformace promluvily do voleb.

Washington - Vlády napříč světem v uplynulém roce dramaticky zintenzivnily snahy o manipulaci informací na sociálních sítích. Alespoň 30 vlád se v tomto období zapojilo do utváření veřejného mínění ve snaze posílit oficiální stanoviska, protlačit do diskurzu určitá témata nebo bojovat s kritiky. Uvádí to americká nevládní organizace Freedom House, která v rámci studie Freedom on the Net 2017 zkoumala klima na internetu v 65 zemích. V 18 případech prý dezinformace promluvily do voleb.

Mezi tři desítky manipulátorských vlád řadí Freedom House ruskou, čínskou, tureckou a venezuelskou, ale i mexickou, filipínskou či súdánskou. Počet zemí, které se snaží na internetu formovat veřejné mínění, se za poslední rok zvedl o sedm. Čína vyšla z hodnocení třetí rok po sobě jako země s nejnižší svobodou internetu, následovaná Sýrií a Etiopií.

Freedom House dále uvádí, že dezinformační a manipulační kampaně hrály během zkoumaného období významnou roli ve volbách v alespoň 18 zemích. Jsou mezi nimi Spojené státy, v západní Evropě jde o Francii, Německo, Británii a Itálii. Česká republika ani Slovensko součástí výzkumu nebyly. Na rozdíl od medializovaných údajných snah Moskvy ovlivňovat volby v zahraničí ale podle Freedom House většina dezinformačních operací dotčených zemí cílí na domácí publikum.

Rozkvět dezinformačních strategií, jako je použití zaplacených či automatizovaných účtů na sociálních sítích, šíření falešných zpráv a dalších nástrojů propagandy, vedl ke globálnímu zhoršení svobody na internetu už sedmý rok v řadě, uvádí zpráva Freedom on the Net 2017. Rekordní počet vlád podle ní v uplynulém roce z politických a bezpečnostních důvodů omezoval přístup k internetu, často v oblastech obydlených etnickými nebo náboženskými menšinami.

"Na rozdíl od přímých metod cenzury, jakými jsou blokování webových stránek nebo zatýkání za on-line aktivity, je manipulaci obsahu na internetu těžké odhalit. Také se s ní obtížněji bojuje, vlivem její roztroušenosti a počtu zapojených osob. Dopady těchto rychle se šířících technik na demokracii a občanské aktivity jsou potenciálně zničující," napsal washingtonský Freedom House.