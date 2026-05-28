Vláda USA vyšetřuje novinářku, kterou Trump podle poroty sexuálně napadl

Americké ministerstvo spravedlnosti zahájilo vyšetřování novinářky Elizabeth Jean Carrollové, která uspěla v soudních procesech, v nichž žalovala prezidenta Donalda Trumpa za sexuální napadení a pomluvu. Vládní vyšetřování se soustředí na to, zda v nich Carrollová nepodala křivé svědectví. Informuje o tom stanice CNN s odvoláním na informované zdroje.
Komentátorka a spisovatelka obvinila Trumpa během jeho prvního mandátu, že ji v polovině 90. let znásilnil ve zkušební kabince newyorského obchodu s oblečením poté, co se k ní připojil při nákupech po náhodném setkání na ulici. Porota dospěla k závěru, že se Trump nedopustil znásilnění, nýbrž sexuálního zneužití.
Carrollová na Trumpa podala další žalobu, když v roce 2019 opakovaně sexuální útok na novinářku popřel. Řekl, že není jeho typ, a tvrdil, že si obvinění vymyslela s cílem propagovat svou knihu.
Prokurátoři ministerstva spravedlnosti nynější vyšetřování staví na výpovědi Carrollové z roku 2022, v níž uvedla, že jí na vedení soudních sporů s Trumpem nikdo neposkytl finance. Později však vyšlo najevo, že jí miliardář Reid Hoffman zaplatil některé právní poplatky a výdaje.
Pod vedením úřadujícího ministra Todda Blanche se ministerstvo spravedlnosti podle CNN snaží urychlit odvetnou kampaň proti lidem, které Trump vnímá jako své protivníky. Procesy, které úřad zahájil od Blancheova dubnového nástupu, jsou však kritizovány a je pravděpodobné, že budou u soudů čelit obvinění z politické motivace, uvedla stanice.
Blanche je z vyšetřování Carrollové vyloučen, jelikož působil jako jeden z Trumpových osobních právníků, když se Trump proti verdiktům v soudních sporech s Carrollovou odvolal. Ministr spravedlnosti se tak neúčastní schůzek ani diskuzí o vyšetřování, na něž dohlížejí jiní představitelé ministerstva.
Soudní spory mezi 79letým Trumpem a 82letou Carrollovou pokračují. Odvolací soudy odmítly zrušit verdikty, podle kterých musí Trump jako odškodnění za pomluvu zaplatit novinářce 83 milionů dolarů (asi 1,7 miliardy Kč) a pět milionů dolarů (asi 104,6 milionu Kč) za sexuální zneužití. Trump se v případu sexuálního zneužívání odvolal k nejvyššímu soudu a uvedl, že to stejně hodlá učinit i v případu pomluvy. Nejvyšší soud již dvanáctkrát odložil rozhodnutí o tom, zda se bude zabývat Trumpovým odvoláním. Poslední odklad udělal ve středu.
