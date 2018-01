Vláda USA nemá peníze na běžný provoz, hrozí zavírání úřadů kvůli neschválení rozpočtu

AKTUALIZOVÁNO před 46 minutami

Americký Senát se nedokázal shodnout na dočasném rozpočtu pro federální vládu. Ta nyní nemá k dispozici peníze na běžný provoz.

Washington - Americký Senát se nedokázal včas dohodnout na dočasném rozpočtu pro federální vládu Spojených států, která tak nyní nemá k dispozici peníze pro financování běžného provozu. To zřejmě povede k přechodnému uzavření části vládních úřadů, nezbytné vládní aktivity by však měly dál fungovat.

Dohoda o dočasném rozpočtu neprošla Kongresem ani přesto, že obě jeho komory nyní ovládají republikáni. Sněmovna reprezentantů sice tento týden nové rozpočtové provizorium k financování vládních úřadů do 16. února schválila, v Senátu však opatření narazilo na odpor demokratů, jejichž hlasy republikáni potřebují. Federální vláda se tak úderem půlnoci washingtonského času (dnes v šest hodin ráno středoevropského času) ocitla bez peněz, a to v den, kdy prezident Donald Trump slaví rok od uvedení do úřadu.

Naposledy podobná situace nastala v říjnu 2013, kdy byla vláda bez peněz na financování běžného provozu 16 dnů. Podobné rozpočtové krize v minulosti americké ekonomice žádnou větší trvalou újmu sice nezpůsobily, mohou ale vyvolat znepokojení na finančních trzích. Okamžité dopady toho, že se vláda ocitla bez peněz, budou patrné zřejmě až po víkendu.

Některé méně důležité úřady by zůstaly uzavřeny, na nucené neplacené dovolené by se ocitly statisíce vládních zaměstnanců. Ministr obrany James Mattis předem avizoval, že volno by si musela vzít až polovina pracovníků v jeho resortu. To by zpomalilo či pozastavilo například výcvik nebo výzvědné operace. Až o polovinu zaměstnanců by dočasně přišlo i ministerstvo financí, zdravotnictví či dopravy. Ještě více lidí by museli postrádat na ministerstvech životního prostředí, školství či obchodu.

Zachovány naopak zůstanou všechny vládou financované činnosti nezbytně nutné pro běžný chod státu a pro ochranu lidí a majetku. Jde například o zajištění akutní zdravotní péče, národní bezpečnosti či pomoci obětem katastrof. Téměř beze změny by měly fungovat i poštovní služby, věznice, daňové úřady, řízení letového provozu či výroba elektřiny.

Z debaklu se obviňují obě strany

V Senátu pokračovaly bouřlivé diskuse do pozdních nočních hodin, ani vyjednávání šéfa senátních demokratů Chucka Schumera a šéfa republikánské většiny Mitche McConnella za zavřenými dveřmi ale nakonec nepřineslo žádný průlom. Vzápětí se obě strany začaly obviňovat z toho, kdo za vzniklou situaci může.

Bílý dům viní z krachu jednání demokraty. "Dnes večer upřednostnili politiku před národní bezpečností, rodinami příslušníků armády, zranitelnými dětmi a schopností naší země sloužit všem Američanům," uvedla Trumpova tisková mluvčí Sarah Sandersová. Podle ní se demokraté v Senátu zachovali jako "břídilové" a ne jako zákonodárci.

Šéf senátních demokratů Schumer vidí naopak chybu na straně republikánů a prezidenta Trumpa, který podle něj nebyl schopen republikány přesvědčit, aby zvedli ruku pro kompromis.

Demokraté schválení dočasného rozpočtu podmiňují ochranou přistěhovalců, kteří do země přišli bez dokladů jako děti, což republikáni nechtějí připustit bez souhlasu se zdí na hranicích s Mexikem a dalšími výdaji na bezpečnost. Nyní se hovoří o tom, že Senát by mohl finance uvolnit prozatím tak, že schválí rozpočet nikoli do 16. února, ale jen do 8. února. Zda a kdy by se o tomto návrhu mohlo hlasovat, prozatím není jasné, uvedla agentura AP.

Za normálních okolností mělo být financování vlády zajištěno zákonem už na počátku tohoto fiskálního roku, tedy loni v říjnu. Kongresmani se ale nedokázali dohodnout a situaci už třikrát řešili schválením krátkodobého provizoria. To prozatím poslední tedy vypršelo v pátek o půlnoci místního času.

Spojené státy už režim bez peněz zažily

Situace, kdy se federální americká vláda musí obejít bez značné části financí a funguje v nouzovém režimu, nenastala poprvé. Naposledy musela administrativa podobnou krizi řešit v říjnu 2013, kdy Kongres rozpočet zablokoval kvůli sporu o zdravotnickou reformu prezidenta Baracka Obamy. Rozkol trval více než dva týdny.

Na nucenou dovolenou by musely tehdy nastoupit statisíce státních zaměstnanců, což by znamenalo například to, že se mohou uzavřít některé památky, muzea a parky. V roce 2013 se kvůli tomu nemohli turisté dva týdny dostat například na prohlídku sochy Svobody či do národních parků Grand Canyon a Mount Rushmore.

Nouzové financování státu Američané zažili i v letech 1995 a 1996 za vlády prezidenta Billa Clintona, v roce 1978 se tok peněz vládním úřadům zastavil na 18 dní, uvedl server BBC.