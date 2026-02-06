Přeskočit na obsah
Zahraničí

Vláda Meloniové jde tvrdě proti demonstrantům v Itálii, opozice bije na poplach

ČTK

Italská vláda ve čtvrtek večer přijala dekret o veřejné bezpečnosti, který mimo jiné umožňuje policii před demonstracemi dočasně zadržet podezřelé z výtržnictví. Informovala o tom dnes agentura APA.

Italian-German government consultations, at Villa Doria Pamphili, in Rome
Italská premiérka Giorgia MeloniFoto: REUTERS
Dokument byl přijat v předvečer zahajovacího ceremoniálu zimních olympijských her a platit má začít po zveřejnění v úředním věstníku. Opatření z něj by tak mohla být případně uplatněna už před sobotním protestem, který se koná nedaleko olympijské vesničky v Milánu.

Dekret o veřejné bezpečnosti umožní policii mimo jiné za přesně daných podmínek zadržet před demonstrací podezřelé až na dvanáct hodin. To kritizuje opozice, podle níž jde o vážné porušení ústavního práva na svobodu shromažďování. Například opoziční lídr Giuseppe Conte toto opatření označil i za snahu potlačit protesty proti vládě.

Ministr vnitra Matteo Piantedosi ale ve čtvrtek po jednání vlády na tiskové konferenci odmítl, že by preventivní zadržování podezřelých před demonstracemi omezovalo svobodu. Dodal, že takové opatření platí i v jiných zemích. Zdůraznil také, že o zadržení je informována prokuratura, která může nařídit propuštění dané osoby, pokud zjistí, že nejsou splněny stanovené podmínky.

Bezpečnostní dekret zahrnuje také opatření proti kapsářům a mládežnickým gangům, zákaz prodeje nožů nezletilým či rozšířené možnosti sebeobrany pro policisty. Za prodej nožů nezletilým mají hrozit pokuty až 3000 eur (asi 72 tisíc Kč), v případě opakovaného porušení až 12 tisíc eur (zhruba 290 tisíc Kč) či odebrání licence.

Piantedosi také ve čtvrtek řekl, že dekret vstoupí v platnost během několika dnů, a to zveřejněním v úředním věstníku. Pokud do 60 dnů nezíská podporu zákonodárců, přestane platit.

