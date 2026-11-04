Vizuální umělec si vystřelil z poraženého Trumpa. Jeho světelné projekce znají i Češi

Republikáni Donalda Trumpa utrpěli ve volbách do Kongresu těžkou porážku. A právě v den, kdy Američané rozhodli o politické budoucnosti své země, se na jednom z Trumpových mrakodrapů v Las Vegas objevil vzkaz, který si prezident za rámeček nedá. Postaral se o něj francouzský umělec Joanie Lemercier. Stačil mu pronajatý hotelový pokoj, výkonný projektor a vzdálenost 200 metrů.
Na fasádě Trumpova hotelu se objevilo slovo OUT, které navázalo na nápis TRUMP a vytvořilo jednoznačné politické sdělení, Trump ven. Umělec přitom nepotřeboval žádnou obří reklamní plochu ani přístup k budově. S kolegy si pronajal pokoj naproti Trumpovu hotelu a zhruba ze 200 metrů na něj namířil výkonný projektor. Projekci připravil už několik týdnů před volbami, její fotografie však zveřejnil právě v den hlasování.
Za akcí stojí Joanie Lemercier, francouzský vizuální umělec, který už řadu let žije a pracuje v Bruselu. Světlo a projekce jsou jeho hlavním výrazovým prostředkem. Dokáže jimi proměnit obyčejnou fasádu, vodní mlhu nebo speciálně vytvořenou konstrukci v působivou obrazovou instalaci. Založil umělecké studio, které vede společně s kurátorkou Juliette Bibasse.
České publikum už jeho instalace mohlo vidět. Lemercier je totiž spojený také s pražským Signal Festivalem. V roce 2017 se na něm představil s instalací kolektivu AntiVJ, který v roce 2008 spoluzaložil společně s Yannickem Jacquetem, Romainem Tardym a Olivierem Ratsim. Jeho vlastní projekce View from the Moon se na festivalu objevila také v roce 2021.
Politická akce je přitom trochu jinou polohou jeho tvorby. Lemercier se dlouhodobě věnuje také ekologickému aktivismu a upozorňuje na ničení přírody. Tentokrát ale využil své umění k velmi přímočarému vzkazu americkému prezidentovi. A načasování nemohlo být výmluvnější, demokraté v kongresových volbách získali kontrolu nad oběma komorami Kongresu a zasadili Trumpovi tvrdou politickou porážku.